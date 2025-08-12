Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів спростити умови вступу до українських вишів.

"Ми усі бачили, як цим літом було. Тому я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилось чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося пройти", - сказав Зеленський у вівторок на форумі "Молодь тут".

За його словами, були інші пропозиції, їх необхідно розглянути і дати належні відповіді.