Інтерфакс-Україна
Події
16:41 12.08.2025

Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів

1 хв читати
Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів спростити умови вступу до українських вишів.

"Ми усі бачили, як цим літом було. Тому я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилось чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося пройти", - сказав Зеленський у вівторок на форумі "Молодь тут".

За його словами, були інші пропозиції, їх необхідно розглянути і дати належні відповіді.

Теги: #кабмін #вступ #виші #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:39 12.08.2025
Зеленський: розмова Трампа та Путіна може бути важлива для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

Зеленський: розмова Трампа та Путіна може бути важлива для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

16:34 12.08.2025
Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців

Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців

12:15 12.08.2025
Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

03:02 12.08.2025
ЄС наполягає на участі Зеленського у перемовинах США і РФ та вимагає гарантій безпеки для України - ЗМІ

ЄС наполягає на участі Зеленського у перемовинах США і РФ та вимагає гарантій безпеки для України - ЗМІ

20:39 11.08.2025
Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

20:33 11.08.2025
Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

19:48 11.08.2025
Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

19:07 11.08.2025
Зеленський: Узгоджуємо спільні рішення щодо дипломатичної роботи, різні формати зустрічей обговорюємо

Зеленський: Узгоджуємо спільні рішення щодо дипломатичної роботи, різні формати зустрічей обговорюємо

18:41 11.08.2025
Наусєда висловився за територіальну цілісність України і її членство у ЄС до 2030р.

Наусєда висловився за територіальну цілісність України і її членство у ЄС до 2030р.

18:26 11.08.2025
Уряд розширив "Дія.City" на компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів

Уряд розширив "Дія.City" на компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: розмова Трампа та Путіна може бути важлива для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців

Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

ОСТАННЄ

Біля вантажного порту окупованої росіянами ЗАЕС фіксується задимлення – Міненерго

ЗСУ вживають заходів для зупинення окупантів на добропільському та покровському напрямках - Генштаб

Встановлено особи ще двох окупантів, які катували українських військовополонених - СБУ

В Росії Українку засудили на 5 років ув’язнення медикиню за службу в ЗСУ у 2018 році

Мінцифри домагається припинення роботи Starlink на окупованих територіях, в Україні вони працюватимуть – 1-й віцепрем’єр

Територіальна цілісність України не є предметом торгу - Стефанчук

БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

Сибіга: Україна не розглядає територіальні поступки Росії

Верховний Суд підтвердив правомірність анулювання НБУ ліцензій та виключення з держреєстру ПТ "Європоліс"

Європейська асоціація бджолярів намагається заблокувати збільшення безмитного імпорту меду з України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА