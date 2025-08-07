Понад 103 тис. вступників уже підтвердили свій вибір університету - Міносвіти

Міністерство освіти і науки заявляє, що на сьогодні уже 103 653 із 176 376 вступників, які отримали рекомендації за алгоритмом адресного розміщення, уже підтвердили свій вибір закладу вищої освіти.

"Щоб вступити на запропоноване місце, потрібно підтвердити вибір закладу освіти та укласти договір до 18:00 9 серпня. Нагадуємо приймальним комісіям: збір оригіналів документів зі вступників не допускається", - йдеться у повідомленні міністерства.

Також у відомстві нагадали, що якщо вступник відмовляєтесь від місця на бюджет у першій хвилі, то вже не зможете отримати грант за контрактом у другій хвилі; а якщо відмовляється від рекомендації на контракт, то не втрачаєте право на грант (якщо будете зараховані на контракт на другому етапі).

Як повідомлялося, у 2025 році рекомендації на зарахування на бюджет отримали 65,5 тис. вступників на бакалаврат, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування. Ще 110 883 абітурієнтів отримали рекомендації на контракт. Серед тих, хто отримав бюджетне місце: 61 178 осіб - денна форма навчання, а 4 315 - заочна форма. 60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом, а 86% - за одним із трьох перших пріоритетів.

Серед спеціальностей, які зібрали найбільше заяв на вступ у 2025 році: менеджмент, психологія, філологія, право, маркетинг, економіка та міжнародні економічні відносини, комп’ютерні науки, середня освіта, інженерія програмного забезпечення і медицина. Галузь "Економіка, менеджмент, маркетинг, готельно-ресторанна справа, публічне управління" має найбільший конкурс на бюджет, а "Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право" – найвищий прохідний бал на бюджет.