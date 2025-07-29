Інтерфакс-Україна
Події
11:43 29.07.2025

У вступній кампанії-2025 знову популярні право, менеджмент і філологія

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У вступній кампанії-2025 знову популярні право, менеджмент і філологія

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявляє, що у вступній кампанії 2025 року знову мають популярність такі спеціальності, як право, менеджмент і філологія.

"На жаль, переповнений ринок праці випускниками за спеціальностями право, менеджмент, філологія. І, на жаль, цього року і надалі ці спеціальності мають певну популярність", - сказав Винницький в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він звернув увагу абітурієнтів, що на ці спеціальності є мало бюджетних місць, а гранти передбачені тільки для осіб, які мають найвищі бали.

Водночас він зазначив, що серед вступників також є запит на психологію, медицину, інженерію і середню освіту.

"Це надихає, що ці спеціальності збільшуються в популярності", - додав заступник міністра.

Теги: #вступники #спеціальності #популярність

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