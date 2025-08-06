Міносвіти: 65,5 тис. абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет

Рекомендації на зарахування на бюджет отримали 65,5 тис. вступників на бакалаврат, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування, повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Рекомендації до зарахування - уже в електронних кабінетах вступників! Алгоритм адресного розміщення спрацював - і спрацював так, як і було задумано: за логікою виставлених пріоритетів і результатів вступників. Це робить систему вступу зрозумілішою, справедливішою і чеснішою. А ще - підсилює відповідальність вибору", - написав Винницький в мережі Facebook.

За його словами, цього року вперше алгоритм розподіляв не лише на місця державного замовлення, а й на контрактні.

Таким чином, загалом рекомендації отримали 176 376 вступників, з яких: 65 493 - на бюджет, 110 883 - на контракт.

Серед тих, хто отримав бюджетне місце: 61 178 осіб - денна форма навчання, а 4 315 - заочна форма.

Зазначається, що Квотою-1 рекомендації отримало 4 060 осіб (з них 728 - заочна форма), а за Квотою-2 - 4 960 осіб (з них 129 - заочна форма).

"Разом - 13,5% усіх рекомендованих на бюджет. Ця цифра тривожить але про неї напишу окремо завтра. Слід мати на увазі, що крім "квотників", ще є і інші пільгові категорії студентів, які будуть претендувати на бюджетні місця поза конкурсом", - додав заступник міністра.

Винницький також розповів, що 60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом, а 86% - за одним із трьох перших пріоритетів.

Також він розповів, що всього було створено майже 210 тис. електронних кабінетів, з них: 195 тис. вступників взяли участь у роботі алгоритму, розмістивши заяви (дехто створив кабінет але заяви так і не подав); близько 20 тисяч вступників не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів, але в таких вступників ще буде можливість вступити на контракт на наступному етапі (після 11 серпня).

"Нагадую: якщо навпроти однієї з ваших заяв з’явився статус "Рекомендовано" - це саме та заява, за якою можна навчатися. Для зарахування потрібно виконати відповідні вимоги до 18:00 9 серпня.

Як повідомлялося, у 2023 році в Україні 78 680 абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет, в 2024 році - 69 603 абітурієнтів.