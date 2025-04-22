Інтерфакс-Україна
Економіка
21:32 22.04.2025

Індекс українських акцій у Варшаві підскочив на 11,4% напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

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Індекс українських акцій у Варшаві підскочив на 11,4% напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) WIG-Ukraine після дводенної великодньої перерви у вівторок зріс на 11,43% – до 578,43 пунктів на новинах про просування інвестиційної угоди Україна-США та в очікуванні наміченої на середу зустрічі у Лондоні представників США, України та ЄС щодо умов припинення вогню та укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Згідно з даними WSE, курс акцій Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами у вівторок підскочив на 31,70%, Milkiland – на 17,79%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 10,24% і 13,24%, KSG-Agro - на 10,15%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" (всі акції входять до індексного кошику) – на 6,51%.

Акції найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел", які не входять до складу індексу через малий free-float, подорожчали на 9,57%.

Динаміка українських акцій на WSE у вівторок була набагато кращою за динаміку всього польського ринку: індекс WIG додав за день 2,06%, а WIG20 – 2,15%.

В той же час на Лондонській біржі (LSE), де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП зранку у вівторок впав на 3,01%, а гірничорудної компанії Ferrexpo – на 2,38%.

Щодо єврооблігацій, то їх котирування за останній день на Франкфуртській біржі збільшилися ще на 0,7-2,1%: облігації-2029 котируються близько 62,5% від номіналу, облігації-2036 – 49,1%, тоді як ВВП-варанти подорожчали на 2,1% – до 70,45% від умовного номіналу. Напередодні учасники ринку оптимістично відреагували на недільний пост президента США Дональда Трампа, у якому він висловив сподівання, що Україна й РФ укладуть угоду вже цього тижня.

Як повідомляла інвесткомпанія ICU, минулого тижня українські єврооблігації подорожчали в середньому на 8%, що дозволило їм повернутися на рівень початку квітня. Найбільше, на понад 11%, зросли в ціні єврооблігації серії В з погашенням у 2035-36 роках. Ціна ВВП-варантів піднялася до 70 центів за долар умовного номіналу, або на понад 12%. Для порівняння, індекс облігацій країн, що розвиваються, зріс минулого тижня на 2.1%.

В ICU такий оптимізм власників єврооблігацій пов’язують із тим, що Україна та США підписали меморандум стосовно інвестиційної угоди про корисні копалини. Саму угоду може бути підписано цього тижня, і вона потребуватиме ратифікації Верховною Радою та Конгресом США. Нова редакція документів враховує застереження України в ряді аспектів.

"Загалом тональність висловлювань і заяв щодо угоди суттєво пом'якшилася, що дало власникам єврооблігацій нові надії на покращення взаємовідносин країн і кращих перспектив мирних переговорів. За відсутності негативних новин ціни єврооблігацій можуть продовжити зростання, зокрема відображаючи покращення сентименту до ринків, що розвиваються", – зазначили в ICU.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів. Після перемоги Трампа восени минулого року він зріс приблизно з 240 пунктів до 350, з середини лютого на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640-650 пунктів, але після втрати оптимізму щодо досягнення угоди впав до 508,45 пунктів на початку квітня.

 

 

 

Теги: #акції #зростання

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