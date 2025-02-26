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15:15 26.02.2025

Конституційний суд попередньо відмовив Коломойському в оскарженні норм "антиколомойського" закону

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Конституційний суд попередньо відмовив Коломойському в оскарженні норм "антиколомойського" закону

Ексакціонер нині державного ПриватБанку (Київ) Ігор Коломойський звернувся до Конституційного суду України (КС) з метою визнати неконституційними певні норми ЗУ № 590-ІХ (так званий "антиколомойський" закон), попередньо отримав відмову, але через неодностайність колегії суддів остаточне рішення про відкриття провадження ухвалить Другий сенат КС, повідомляється в пресрелізі банку.

"Коломойський стверджує, що ці норми (закону № 590-ІХ – ІФ-У) унеможливлюють повернення права власності, обмежують судовий захист та порушують принцип рівності сторін у судовому процесі. Він просить визнати їх неконституційними, оскільки вони, на його думку, нібито суперечать низці статей Конституції України", - сказано в релізі.

Банк нагадав, що Коломойський оскаржив націоналізацію ПриватБанку як в адміністративних, так і в господарських судах. Розгляд господарської справи завершився ще 26 листопада 2024 року. Тоді Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду остаточно підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD. Після такого вердикту ексвласник ПриватБанку вирішив звернутися до Конституційного суду.

Щодо спору в адмінсудах, то у середу, 26 лютого, скаргу Коломойського у справі проти Кабінету міністрів, Національного банку, Міністерства фінансів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та Привату про оскарження націоналізації банку розглядає Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

"Ця справа є надзвичайно важливою, оскільки ексвласник банку досі намагається оскаржити рішення всіх державних органів, які брали участь у націоналізації ПриватБанку. Однак, ми розраховуємо, що в цій справі рішення на користь держави буде залишено в силі, адже повернення ПриватБанку колишнім власникам прямо заборонено нормами чинного законодавства (…) ", - прокоментував адвокат банку.

В пресрелізі зазначається, що ця адміністративна справа розглядається судами з 2017 року. У квітні 2019 року нині вже ліквідований Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалив рішення на користь Коломойського та визнав націоналізацію незаконною, не дивлячись на пряму заборону щодо позбавлення держави права власності на акції ПриватБанку. Після тривалого апеляційного перегляду справи лише у листопаді 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив клопотання ПриватБанку, НБУ, Кабміну, ФГВФО і Мінфіну та закрив провадження у справі, скасувавши незаконне судове рішення про задоволення позову Коломойського.

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2025 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав перше місце (956,7 млрд грн) серед 61 банку в країні. Чистий прибуток фінустанови в 2024 році склав 40,141 млрд грн.

Теги: #коломойський #приватбанк #конституційний_суд

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