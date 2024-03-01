В американському штаті Техас виникли найбільші лісові пожежі

За даними Лісової служби Техасу, пожежа, що почалася в понеділок, охопила територію, яка перевищує площу штату Род-Айленд. Займання локалізовано лише на 3% території, охопленої вогнем, повідомляє Голос Америки в ніч на 1 березня.

Зазначається, що катастрофічні лісові пожежі, які охопили Техас, забрали життя щонайменше двох людей і щохвилини охоплюють дедалі більше земель.

Унаслідок пожежі загинула 83-річна Сінді Оуен, тіло якої було знайдено в окрузі Хемфілл, повідомив CNN Кріс Рей, сержант Департаменту громадської безпеки Техасу. В окрузі Гатчинсон пожежа забрала життя 83-річної Джойс Бланкеншип.