У Техасі кількість жертв повені перевищила 50

Кількість загиблих внаслідок повені в південно-центральній частині американського штату Техас зросла до 52, серед них 15 дітей, повідомляє EFE.

"Внаслідок повені у південно-центральній частині Техасу загинуло 52 людини, зокрема 15 дітей", - йдеться в повідомленні.

Шериф округу Керр Ларрі Лейт-молодший повідомив, що сотні працівників рятувальних служб залишаються в затоплених районах, і що пошуково-рятувальні роботи все ще тривають.

Він попросив мешканців надсилати інформацію про зниклих безвісти близьких та їхнє останнє відоме місцезнаходження.

Раніше CNN повідомляло про 43 жертви.