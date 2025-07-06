10:47 06.07.2025
У Техасі кількість жертв повені перевищила 50
Кількість загиблих внаслідок повені в південно-центральній частині американського штату Техас зросла до 52, серед них 15 дітей, повідомляє EFE.
"Внаслідок повені у південно-центральній частині Техасу загинуло 52 людини, зокрема 15 дітей", - йдеться в повідомленні.
Шериф округу Керр Ларрі Лейт-молодший повідомив, що сотні працівників рятувальних служб залишаються в затоплених районах, і що пошуково-рятувальні роботи все ще тривають.
Він попросив мешканців надсилати інформацію про зниклих безвісти близьких та їхнє останнє відоме місцезнаходження.
Раніше CNN повідомляло про 43 жертви.