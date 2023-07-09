ПС США завдали удару по лідеру ІДІЛ у Сирії

Повітряні сили США літаками MQ-9 завдали удару лідеру ІДІЛ у Східній Сирії, повідомляє сайт американського Центрального командування.

У п'ятницю, 7 липня, Центральне командування США завдало удару в Сирії, внаслідок чого загинув лідер ІДІЛ у східній Сирії Усама аль-Мухаджир.

"Ми чітко дали зрозуміти, що залишаємося відданими розгрому ІДІЛ у всьому регіоні... ІДІЛ залишається загрозою не тільки для регіону, а й за його межами", - сказав командувач Центрального командування США генерал Майкл "Ерік" Курила,

Поки що немає інформації, що при ударі загинули цивільні особи, проте коаліція перевіряє повідомлення про поранення цивільного населення.

Проведена операція порушить та погіршить здатність ІДІЛ планувати та проводити терористичні атаки. Проте операції Центкому проти ІДІЛ разом із силами партнерів в Іраку та Сирії продовжуватимуться, щоб добитися остаточної поразки угруповання.

Удар у п'ятницю був завданий тими ж літаками MQ-9, які раніше цього дня зазнали переслідувань російських літаків у зіткненні, яке тривало майже дві години.