РФ штурмує одразу два напрямки на Донеччині - ОСУВ "Хортиця"

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Ситуація на Краматорському та Торецькому напрямках залишається складною, російські війська продовжують активні штурмові дії на низці ділянок фронту, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення зниження тактичного положення", - йдеться у зведенні "Хортиці".

Зокрема, ворог атакував укріплення ЗСУ біля Ступочек, Білої Гори, Диліївки, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Кримського та безпосередньо в самому Торецьку.