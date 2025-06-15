Інтерфакс-Україна
Події
10:59 15.06.2025

РФ штурмує одразу два напрямки на Донеччині - ОСУВ "Хортиця"

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РФ штурмує одразу два напрямки на Донеччині - ОСУВ "Хортиця"
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на Краматорському та Торецькому напрямках залишається складною, російські війська продовжують активні штурмові дії на низці ділянок фронту, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення зниження тактичного положення", - йдеться у зведенні "Хортиці".

Зокрема, ворог атакував укріплення ЗСУ біля Ступочек, Білої Гори, Диліївки, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Кримського та безпосередньо в самому Торецьку.

Теги: #напрямки #осув_хортиця #штурми

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