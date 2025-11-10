Росіяни нарощують кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації, найінтенсивніші - на території промзони міста - ДШВ

Триває ліквідація росіян у північній частині Покровська, найінтенсивніші бої зараз на території промзони. Шляхи просочування противника до цього району під контролем військових, заявили у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

У корпусі наголосили, що ворог продовжує нарощувати кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації. Минулого тижня росіяни 132 рази атакували українські підрозділи, що майже на 20% більше за попередній тиждень.

Водночас українські військові припиняють спроби росіян закріпитися у багатоповерхівках Покровська, які ворог хоче використовувати у якості панівних висот. Така протидія дозволяє іншим підрозділам Сил оборони виконувати завдання із зачистки ворога у місті.

"Триває ліквідація росіян у північній частині Покровська. Найінтенсивніші бої наразі – на території промзони. Шляхи просочування противника до цього району під контролем наших військових. Тож ворог має обмежені можливості для поповнення втрат", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ДШВ наголосили, що противник намагається сконцентрувати зусилля в інших районах міста та на західних околицях для подальшого просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська.

"Українські військові стримують ворога, зокрема, завдяки кількасмуговій системі оборони. Логістика у Гришине дозволяє виконувати визначені завдання", - йдеться у повідомленні.

Також продовжується оборонна операція Мирнограду. У корпусі запевнили, що логістика забезпечується, а поповнення запасів продуктів харчування та боєкомплекту проводиться вчасно.

Так, ворог намагається атакувати Мирноград з південного сходу.

"Силам оборони вдається ліквідовувати ворога на підступах до міста, не даючи змоги противнику просочитися до міста", - повідомили у ДШВ.

За минулий тиждень українські військові ліквідували 236 росіян, ще 136 – поранені. Також воїни уразили 1 танк, 3 бойові броньовані машини, а також 23 одиниці авто- та мототехніки.