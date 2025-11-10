Інтерфакс-Україна
Події
14:01 10.11.2025

Росіяни нарощують кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації, найінтенсивніші - на території промзони міста - ДШВ

2 хв читати
Росіяни нарощують кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації, найінтенсивніші - на території промзони міста - ДШВ

Триває ліквідація росіян у північній частині Покровська, найінтенсивніші бої зараз на території промзони. Шляхи просочування противника до цього району під контролем військових, заявили у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

У корпусі наголосили, що ворог продовжує нарощувати кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації. Минулого тижня росіяни 132 рази атакували українські підрозділи, що майже на 20% більше за попередній тиждень.

Водночас українські військові припиняють спроби росіян закріпитися у багатоповерхівках Покровська, які ворог хоче використовувати у якості панівних висот. Така протидія дозволяє іншим підрозділам Сил оборони виконувати завдання із зачистки ворога у місті.

"Триває ліквідація росіян у північній частині Покровська. Найінтенсивніші бої наразі – на території промзони. Шляхи просочування противника до цього району під контролем наших військових. Тож ворог має обмежені можливості для поповнення втрат", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ДШВ наголосили, що противник намагається сконцентрувати зусилля в інших районах міста та на західних околицях для подальшого просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська.

"Українські військові стримують ворога, зокрема, завдяки кількасмуговій системі оборони. Логістика у Гришине дозволяє виконувати визначені завдання", - йдеться у повідомленні.

Також продовжується оборонна операція Мирнограду. У корпусі запевнили, що логістика забезпечується, а поповнення запасів продуктів харчування та боєкомплекту проводиться вчасно.

Так, ворог намагається атакувати Мирноград з південного сходу.

"Силам оборони вдається ліквідовувати ворога на підступах до міста, не даючи змоги противнику просочитися до міста", - повідомили у ДШВ.

За минулий тиждень українські військові ліквідували 236 росіян, ще 136 – поранені. Також воїни уразили 1 танк, 3 бойові броньовані машини, а також 23 одиниці авто- та мототехніки.

Теги: #штурми #7_корпус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 06.11.2025
У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ фіксується суттєве зростання штурмових дій ворога

У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ фіксується суттєве зростання штурмових дій ворога

13:36 03.11.2025
Сили оборони зупинили розширення присутності росіян на півночі Покровська, оборона Мирнограда поповнена додатковими силами - 7 корпус ШР ДШВ

Сили оборони зупинили розширення присутності росіян на півночі Покровська, оборона Мирнограда поповнена додатковими силами - 7 корпус ШР ДШВ

13:15 30.10.2025
7 корпус ШР ДШВ: окупанти під Покровськом відновили "тактику флагштоків" з розповсюдженням відео у соцмережах

7 корпус ШР ДШВ: окупанти під Покровськом відновили "тактику флагштоків" з розповсюдженням відео у соцмережах

11:54 29.10.2025
7 корпус ШР ДШВ: для оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис. осіб

7 корпус ШР ДШВ: для оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис. осіб

10:59 15.06.2025
РФ штурмує одразу два напрямки на Донеччині - ОСУВ "Хортиця"

РФ штурмує одразу два напрямки на Донеччині - ОСУВ "Хортиця"

13:12 04.06.2025
Держприкордонслужба: на Сумщині ворог продовжує штурмувати малими групами, броньовану техніку не використовує

Держприкордонслужба: на Сумщині ворог продовжує штурмувати малими групами, броньовану техніку не використовує

21:35 19.04.2025
Зеленський заявляє про продовження штурмів росіян на окремих ділянках фронту

Зеленський заявляє про продовження штурмів росіян на окремих ділянках фронту

02:15 11.04.2025
Інтенсивність спроб ворога штурмувати прикордоння Сумщини за тиждень зросла на 30% - ОВА

Інтенсивність спроб ворога штурмувати прикордоння Сумщини за тиждень зросла на 30% - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк

ОСТАННЄ

Щонайменше 500 млн грн необхідно на поповнення бібліотечних фондів в 2026р - директорка УІК

Окупанти захопили 19 кв км за добу на чотирьох напрямках, "сіра зона" зросла на 30 кв км - DeepState

Держетнополітики подала апеляцію на відмову у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

Розширення програми "5-7-9%" на видавців допоможе збереженню галузі - власники книгарень

У записах НАБУ по справі "Енергоатому" фігурує член НКРЕКП – депутат

Операція "Мідас": В офісі співорганізатора злочинної схеми знайшли блокнот з логотипом СБП РФ

Залужний про звинувачення в керуванні підривами "Північних потоків": Нам ще буде весело, але вже не буде соромно

Кличко на інвестфорумі в Берліні сподівається залучити кошти на відновлення та розвиток Києва

РФ бомбардує українську енергетику, щоб спинити надання Україні далекобійної зброї, - Яценюк

Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю витрати на переобладнання автівок з січня 2026р. - Мінветеранів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА