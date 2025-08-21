Ворог нарощує сили на запорізькому напрямку – Зеленський

Фото: Генштаб ЗСУ

Нарощення сил російських окупантів спостерігається на запорізькому напрямку фронту, противник продовжує переведення туди частини свох військ з курського напрямку на цей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Запоріжжя: йде нарощення сил противника. Ми повідомляли, що Покровський напрямок і Запоріжжя – буде нарощення. Бачимо, що вони продовжують переведення частини військ з Курського напрямку на Запоріжжя. Наші позиції там не втрачено", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.

Водночас президент зауважив, що на покровському напрямку в Донецькій області, "де було просочування через наші лінії", Сили оборони знищують окупантів, які пройшли вглиб. Знищено їх "на 90%, майже на 100%".

Також в Донецькій області відновлює положення 54-та бригада. Є певні хороші результати в Луганській області, повідомив президент.

На куп’янському напрямку в Харківській області у північній частині були диверсійні групи, там також проводиться контрдиверсійна операція. На сумському напрямку загроз просування не спостерігаються, повідомив голова держави.

"В Курській області тримаємо нашу присутність. Завдяки цій присутності на сьогодні десятки тисяч особового складу росіян там знаходяться та їх не перекидають на Донеччину та інші напрямки", - наголосив Зеленський.