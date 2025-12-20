Інтерфакс-Україна
17:44 20.12.2025

Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів, за добу відбулося вже 128 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів, за добу відбулося вже 128 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ
Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Станом на 16:00 загальна кількість бойових зіткнень становить 128, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Найактивніше росіяни атакували на покровському напрямку – тут від початку доби російські окупанти здійснили 52 спроби потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 50 атак.

На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 15 ворожих спроб вклинитися в оборону. На Олександрівському напрямку від початку доби українські оборонці зупинили 11 штурмів ворожих військ. На гуляйпільському напрямку агресор 11 разів намагався йти вперед на позиції українських військ, два боєзіткнення тривають.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося п’ять ворожих атак, на південно-слобожанському напрямку – десять бойових зіткнень,.

На куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога, ще одне боєзіткнення триває. На лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців, три боєзіткнення досі тривають. На слов’янському напрямку з початку доби противник атакував сім разів атакував, чотири боєзіткнення на даний час тривають.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції українських оборонців. На оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника, на придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту.

