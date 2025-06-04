Інтерфакс-Україна
Події
13:12 04.06.2025

Держприкордонслужба: на Сумщині ворог продовжує штурмувати малими групами, броньовану техніку не використовує

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Держприкордонслужба: на Сумщині ворог продовжує штурмувати малими групами, броньовану техніку не використовує

Російська армія продовжує тиснути малими штурмовими групами у прикордонні Сумської області, також залишається загроза через диверсійну діяльність противника, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"Щодо напрямку у Сумській області. Тактика дій противника щодо застосування малих штурмових груп чи груп піхоти, що намагаються зайти на нашу територію, аби розширити зону боїв вже безпосередньо по території України, залишається. Броньовану техніку ворог не використовує, тільки піхотні групи, які періодично намагаються застосовувати чи то квадроцикли, чи мотоцикли з метою швидкості просування вглиб території нашої країни і закріплення", - сказав речник на брифінгу в Києві у середу.

Демченко підкреслив, що ворог, розуміючи, що не може піхотними групами досягти своїх цілей, здійснює прицільні обстріли з артилерії, авіації, аби знищити позиції українських захисників.

Також він констатував, що останнім часом також фіксується розширення напрямків, які ворог намагається застосувати для просування малих штурмових груп, в то й час як раніше відмічалося лише за напрямком населених пунктів Басівка та Журавка. Зараз додалися, зокрема, напрямки н.п. Веселівка та Володимирівка.

"Це все фактично в одній операційній зоні. Протяжність по лінії кордону незначна. Якщо порівнювати всю протяжність кордону з РФ в межах Сумщини - це понад 550 км загалом. Дії ворога відмічаюся в невеличкій частині", - зазначили у ДПСУ.

Також Демченко підкреслив, що залишається загроза через диверсійну діяльність противника. Диверсанти діють, як правило, або на півночі Сумщини (ближче до Чернігівщини), або південніше (ближче до Харківщини). Найбільше спроб заходу ворожих ДРГ фіксується саме в межах кордону по Сумській області.

27 травня начальник Сумської ОВА Олег Григоров офіційно повідомив, що російські війська окупували чотири населені пункти на Сумщині – Новеньке, Басівку, Веселівку та Журавку. Він додав, що противник продовжує спроби просування з метою створення так званої "буферної зони". Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.

1 червня аналітичний ресурс DeepState повідомив про російську окупацію села Володимирівка Сумського району, після чого площа зони ворожого контролю протягом кількох днів була 120,4 кв км плюс 57,22 кв км "сірої зони". Як і раніше, ще 3,11 кв км лишається окупованим противником на сході Сумського району в районі с.Олександрія на схід від Миропілля.

4 червня DeepState написав, що російські окупанти зайняли села Андріївка та Водолаги, а також просунулися біля Яблунівки на півночі Сумського району.

Теги: #держприкордонслужба #сумська_область #штурми

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