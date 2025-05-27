Інтерфакс-Україна
Події
00:05 27.05.2025

Війська РФ окупували чотири населені пункти на Сумщині – ОВА

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Станом на вечір понеділка російські війська окупували чотири населені пункти на Сумщині – Новеньке, Басівку, Веселівку та Журавку, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Facebook.

"На сьогодні на території Сумщини під контролем противника знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Мешканці цих сіл були давно евакуйовані, загрози для цивільного населення там немає", - написав Григоров.

Він додав, що противник продовжує спроби просування з метою створення так званої "буферної зони". Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BbWF4Rj1b/

Теги: #окупація #рф #сумщина

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