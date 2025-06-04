Війська РФ окупували два села Сумського району, повідомляє DeepState, Генштаб та ISW не підтверджують, ЗСУ взяли Тьоткіно в напівоточення

Російські окупанти зайняли села Андріївка та Водолаги, а також просунулися біля Яблунівки на півночі Сумського району, повідомляється в Телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState у середу вранці.

На мапах ресурсу площа контролю російських окупантів над північною частиною Сумського району зросла до 154,42 кв км, ще 49,9 кв км позначені, як територія невизначеного контролю (т.зв. "сіра зона").

У неділю DeepState повідомив про російську окупацію села Володимирівка Сумського району, після чого площа зони ворожого контролю протягом кількох днів була 120,4 кв. км плюс 57,22 кв. км "сірої зони".

Як і раніше, ще 3,11 кв км лишається окупованим противником на сході Сумського району в районі с.Олександрія на схід від Миропілля.

У Курській області ЗСУ продовжують контролювати 5,54 кв км в районі села Горналь (на схід від Сум) і 11,35 кв км в районі селища Тьоткіно (на північний захід від Сум). "Сірі зони" на відповідних плацдармах значно більші та мають площу 23,23 кв км і 9,48 кв км відповідно.

Натомість з'явилася друга "сіра зона" на схід від Тьоткіно площею 5,01 кв км, яка вказує на просування ЗСУ в тому районі та взяття селища в напівоточення.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у свою чергу не підтверджує окупацію Андріївки та Яблунівки і позначає їх як такі, що перебувають у зоні невизначеного контролю, при цьому фіксує просування окупантів та незначне збільшення території під їх контролем.

При цьому ISW з посиланням на геолокаційні кадри, опубліковані 3 червня, підтверджує просування ЗСУ на схід від Тьоткіно. На мапах проєкту селище показане як оточене ЗСУ з трьох сторін.

Генеральний штаб Збройних сил України на своїх мапах до оперативної інформації про російське вторгнення станом на 8:00 середи взагалі не підтверджує сталий контроль РФ над будь-якими українськими територіями на півночі Сумського району, лише повідомляє про три напрямки транскордонних ударів з території РФ в напрямку сіл Біловоди та Олексіївка Сумської області. При цьому про операцію на схід від Тьоткіно також не повідомляється.

Днем раніше позафракційна народна депутатка, член парламентського комітету національної безпеки і оборони Мар'яна Безугла написала в Телеграм, що "курську операцію не використали для підготовки Сумщини до оборони".

"Фортифікації підготовлені найгірше з усіх ризикових областей. Це вина як Генштабу ЗСУ, так і ОВА. ОВА очолював генерал Артюх, але його вдалося змістити надто пізно, — і то після скандалу щодо військових зборів у центрі міста, який мені довелося зробити публічним. Військове командування ж не понесло взагалі ніякої відповідальності! Звісно, росіяни це все оцінили і вибрали найслабше місце. Тому давайте будемо реалістами — маю попередити і раджу громадянам подбати про свою безпеку та евакуюватися з прифронтових та потенційно прифронтових зон Сумщини, не чекаючи", - написала вона.