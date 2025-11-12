Шмигаль провів нараду з командуванням 113 ОБрТрО щодо ситуації в районі Вовчанська

Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль відвідав командний пункт 113-ї окремої бригади територіальної оборони, яка тримає позиції в районі Вовчанська.

"Заслухав доповіді командування щодо поточної ситуації, стану оборонних позицій, забезпечення особового складу та результатів виконання бойових завдань. Окрему увагу приділили питанням забезпечення засобами спостереження та зв’язку, безпілотниками, а також питанням ротацій, логістики й медичного забезпечення", - написав Шмигаль за результатами поїздки.

Він наголосив, що відповідальним особам будуть надані оперативні завдання, та подякував військовослужбовцям за високий рівень підготовки та справжній героїзм, проявлений під час оборони Вовчанська.