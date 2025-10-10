Інтерфакс-Україна
Події
20:46 10.10.2025

Ідентифіковано трьох бойовиків "ЛНР", які під час окупації Куп'янського району Харківської області грабували підприємства

Слідчі поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ідентифікували трьох бойовиків "ЛНР", які під час окупації Куп'янського району Харківської області у 2022 році грабували підприємства, їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України — у редакції 2022 року).

"Керував групою командир роти так званої "ЛНР", яка дислокувалася у Купʼянському районі. До злочинної діяльності він залучив своїх підлеглих — гранатометника та стрілка. Під час окупації вони систематично грабували українські підприємства", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Зокрема, за даними слідства, у травні 2022 року в селі Митрофанівка, підозрювані, погрожуючи зброєю охоронцю, проникли на територію агрофірми та викрали вантажний фургон.

У червні того ж року вони приїхали до будинку працівника іншого підприємства, силоміць відвезли його на територію підприємства, де вже раніше вчинили крадіжку. Погрозами окупанти примусили чоловіка спробувати полагодити авто, а коли це не вдалося — виштовхали транспортний засіб та, буксируючи, викрали його.

У середині червня 2022 року у Дворічній підозрювані погрозами змусили працівника місцевого підприємства віддати їм службовий автомобіль.

За даними слідства, загальна сума збитків складає близько 550 тис. грн.

