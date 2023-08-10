Події

10:45 10.08.2023

Чотирьох спільників Медведчука, які готували держпереворот, засуджено до тюремних термінів - СБУ

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Чотирьох спільників Медведчука, які готували держпереворот, засуджено до тюремних термінів - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України тюремні терміни отримали четверо спільників колишнього народного депутата Віктора Медведчука, які готували насильницьке захоплення влади в Україні, інформують в СБУ.

"Серед засуджених – громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на прямому зв’язку з представниками адміністрації президента РФ і спецслужб країни-агресора", - ідеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, зловмисники планували "синхронізувати" державний переворот із початком повномасштабного вторгнення РФ. Тим самим сподівалися допомогти агресору в якнайшвидшій окупації України.

За даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації в Києві та інших регіонах нашої держави.

Саме ці прокремлівські осередки, як наголошується в повідомленні, мали ініціювати проведення в столиці України так званих національних зборів.

"На цьому "форумі" його організатори планували "затвердити резолюцію" щодо "відсторонення від влади" найвищого військово-політичного керівництва України. У разі відмови зловмисники планували перейти до "силового сценарію". Для цього вони формували власне "бойове крило", до якого намагалися залучити пів тисячі озброєних осіб", - зазначають в українській спецслужбі.

СБУ запобігла реалізації незаконних дій і в результаті багатоетапної спецоперації на початку повномасштабного вторгнення РФ було викрито та затримано організаторів злочину.

"На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та призначив росіянину 10 років, організатору злочину – 7 років, а двом його спільникам – по 5 років ув’язнення", - інформують у спецслужбі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. 

Теги: #медведчук #вироки #спільник

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