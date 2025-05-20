Інтерфакс-Україна
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16:41 20.05.2025

ЄС застосував санкції до РФ за порушення прав людини та гібридні загрози. У списку – Медведчук, Волошин

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Європейський союз застосував до Росії ще два пакети санкцій – один у сфері порушення прав людини і другий – за гібридні загрози проти ЄС та міжнародних партнерів: до списків потрапили Віктор Медведчук та Олег Волошин.

Як повідомляє Рада ЄС у вівторок, у пакеті санкцій, які стосується гібридних загроз з боку Росії, ЄС додав до списку ще 21 особу та 6 організацій і запровадив секторальні заходи у відповідь на дестабілізуючу діяльність проти ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів.

Рада також розширила сферу діяльності, щоб дозволити ЄС націлюватися на матеріальні активи, пов'язані з дестабілізуючою діяльністю Росії, такі як судна, літаки, нерухомість та фізичні елементи цифрових та комунікаційних мереж, а також на операції кредитних установ, фінансових установ та організацій, що надають послуги з криптоактивами, які прямо чи опосередковано сприяють дестабілізуючій діяльності Росії.

Крім того, з огляду на систематичну міжнародну російську кампанію маніпуляцій ЗМІ та спотворення фактів, спрямовану на дестабілізацію сусідніх країн та ЄС, Рада тепер матиме можливість призупинити дію ліцензій на мовлення російських ЗМІ, що перебувають під контролем російського керівництва, та заборонити їм транслювати свій контент у ЄС. "Відповідно до Хартії основних прав, узгоджені сьогодні заходи не перешкоджатимуть цільовим ЗМІ та їхньому персоналу здійснювати діяльність у ЄС, окрім мовлення, наприклад, дослідження та інтерв'ю", - уточнили в ЄС.

В Раді уточнили, що сьогодні у список був доданий Віктор Медведчук, "колишній український політик та бізнесмен, який через своїх соратників Артема Марчевського та Олега Волошина, також включених до списку сьогодні, контролював українські ЗМІ та використовував їх для поширення проросійської пропаганди в Україні та за її межами". "Через таємне фінансування медіаканалу "Голос Європи", який також включено до списку сьогодні, та своєї політичної платформи "Інша Україна", Медведчук просував політику та дії, спрямовані на підрив легітимності та довіри до уряду України, безпосередньо підтримуючи зовнішньополітичні інтереси Російської Федерації та поширюючи проросійську пропаганду", - деталізується в повідомленні.

Крім того, у список були додані дві риболовецькі компанії, Norebo JSC та Murman Sea Food, які є частиною кампанії спостереження, що фінансується Росією, та проводили шпигунські місії та саботаж критично важливої інфраструктури, включаючи підводні кабелі. В повідомленні також вказані інші імена та суб’єкти, до яких ЄС застосував санкції.

В іншому пакеті санкцій, які стосуються порушення РФ прав людини, Рада запровадила обмежувальні заходи проти 28 осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини, репресії проти демократичної опозиції та діяльність, що серйозно підриває верховенство права в Росії. "Нові списки стосуються представників російської судової влади: суддів, прокурорів, представників Верховного Суду Російської Федерації та регіональних судів, а також членів Слідчого комітету, причетних до фабрикування справ проти різних активістів", - йдеться в пресрелізі.

В ЄС уточнили, що багато з осіб, включених до списку сьогодні, відіграли роль у переслідуванні покійного опозиційного політика Олексія Навального, а також проводячи політично мотивовані судові процеси проти адвокатів Навального та технічного директора YouTube-каналу "Navalny LIVE".

Інші особи були причетні до винесення вироків активістам Олексію Горінову, Ігорю Баришнікову та Ользі Смірновій, а також блогерам Іоану Курмоярову та Сергію Другову, які поширювали інформацію про дії Збройних сил Російської Федерації в Україні та антивоєнні повідомлення. "Активи тих, кого сьогодні визнали винними, заморожені, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підлягають забороні на в'їзд або транзит через території ЄС", - деталізували в ЄС.

Теги: #санкції #медведчук #єс

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