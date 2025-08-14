Інтерфакс-Україна
Події
14:52 14.08.2025

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

3 хв читати
СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу на "інформаційних диверсантів" ФСБ РФ, які під керівництвом екснардепа Віктора Медведчука займаються медійними атаками по Україні, повідомляє СБУ.

"Йдеться про 12 учасників організованої злочинної групи під назвою "Другая Украина", яка функціонує у москві під виглядом громадського об’єднання", - зазначає українська спецслужба в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, СБУ зібрала докази на цих фігурантів з різних джерел, включаючи свідчення "політичного експерта" із медійного пулу Медведчука Кирила Молчанова, якого навесні цього року затримали в Польщі і який зараз перебуває під арештом у Києві та співпрацює зі слідством.

Як встановило розслідування, Молчанов працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора - ФСБ та зовнішню розвідку РФ.

"У межах кримінального провадження встановлено, що одним із його "прямих контактів" був перший заступник п'ятої служби фсб рф генерал-лейтенант Георгій Грішаєв. Відповідне листування знайдено у телефоні підозрюваного", - наголошують у відомстві.

В СБУ зазначають, що за вказівкою окупантів Молчанов та його "колеги" займалися виправдовуванням російської агресії, дискредитацією України на міжнародній арені та розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави.

"Більше того, сам Молчанов організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України", - уточнюють в СБУ.

За матеріалами справи, керував цією діяльністю особисто Медведчук. "Зокрема, він погодив створення організації "Другая Украина" безпосередньо з путіним, після чого очільник кремля доручив фсб координувати цей проєкт. Далі Медведчук власноруч сформував "штат" прокремлівського об’єднання, до якого увійшли топменеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екснардепа. Більшість з них виїхала до рф на початку повномасштабної війни", - вказано в повідомленні.

За вказівками Медведчука вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні телеграм-канали, відеохостинг Ютуб та зарубіжний рупор кремля "Голос Європи" (Voice of Europe), щодо якого, завдяки співпраці СБУ та правоохоронців Чехії, у 2024 році ЄС запровадив санкції.

Після виходу таких повідомлень їх миттєво підхоплювали кремлівські пропагандисти для масового тиражування на своїх інформресурсах.

Крім того, встановлено, що Медведчук особисто займається фінансуванням злочинної організації і для цього тісно взаємодіє з адміністрацією та урядовими структурами РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили про підозру Медведчуку та його "підлеглим", які переховуються в Росії. Серед них: Денис Жарких, Артем Марчевський, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Яків Таксюр, Юрій Дудкін, Руслан Коцаба, Наталія Хорошевська, Богдан Гіганов, Олег Ясинський, Олександр Лазарєв.

Злочини фігурантів кваліфіковано одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені у складі організованої злочинної групи); ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинені у складі організованої злочинної групи); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене у складі організованої злочинної групи).

"Затриманому соратнику Медведчука Кирилу Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на ворожі спецслужби (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада, вчинена в умовах війни)", - наголошують в українській спецслужбі.

Теги: #молчанов #прихильники #викриття #сбу #медведчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:21 14.08.2025
Охоронець школи єдиноборств на Одещині разом із друзями коригував ворожі атаки

Охоронець школи єдиноборств на Одещині разом із друзями коригував ворожі атаки

16:00 13.08.2025
Схованку вибухівки та боєприпасів виявило ДБР на околицях Кропивницького

Схованку вибухівки та боєприпасів виявило ДБР на околицях Кропивницького

15:34 13.08.2025
СБУ та Нацполіція затримали колаборанта, який намагався мобілізуватися до ЗСУ

СБУ та Нацполіція затримали колаборанта, який намагався мобілізуватися до ЗСУ

23:59 12.08.2025
Голова СБУ: НАБУ сприяє слідству по детективам, ми не перешкоджаємо їх реалізаціям

Голова СБУ: НАБУ сприяє слідству по детективам, ми не перешкоджаємо їх реалізаціям

23:11 12.08.2025
Голова СБУ: збільшення чисельності "Альфи" означає збільшення кількості знищеної ворожої техніки і живої сили ворога

Голова СБУ: збільшення чисельності "Альфи" означає збільшення кількості знищеної ворожої техніки і живої сили ворога

16:22 12.08.2025
БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

12:19 09.08.2025
Ще одна мережа шахрайських кол-центрів викрита в Дніпрі - Офіс генпрокурора

Ще одна мережа шахрайських кол-центрів викрита в Дніпрі - Офіс генпрокурора

16:10 08.08.2025
ДБР викрило махінації з виплатами на 900 тис. гривень в одній з військових частин Києва

ДБР викрило махінації з виплатами на 900 тис. гривень в одній з військових частин Києва

16:00 08.08.2025
Правоохоронці викрили факти зловживання у військових частинах в Києві та Київській області

Правоохоронці викрили факти зловживання у військових частинах в Києві та Київській області

16:05 04.08.2025
Ексдетективу БЕБ на Буковині інкримінують спробу фальсифікації доказів у кримінальному провадженні – прокуратура

Ексдетективу БЕБ на Буковині інкримінують спробу фальсифікації доказів у кримінальному провадженні – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Волгограді

ОСТАННЄ

Геопортал Містобудівного кадастру на державному рівні запрацював в Україні

Білий дім підтвердив, що Трамп і Путін планують спільну пресконференцію на Алясці

У ЄС заперечили можливе ослаблення санкцій проти РФ: 19-й пакет можуть ухвалити у вересні - ЗМІ

ДБР завершило розслідування справи про ухилення Шабуніна від військової служби

Внаслідок повторного обстрілу прикордоння на Харківщині кількість загиблих зросла до двох, ще одну людину важко поранено

Суд призначив постійного адвоката убивці підлітка на фунікулері, затягування більше не буде – генпрокурор

УКФ готовий подвоїти фінансування культури в регіонах та запустити спільний конкурс з обладміністраціями та міськрадами

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

Наступ РФ під Лиманом фактично зупинено – Білецький

Щомісячні виплати на оренду житла отримують 248 киян, разові виплати на двомісячну оренду отримали 468 – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА