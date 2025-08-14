СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу на "інформаційних диверсантів" ФСБ РФ, які під керівництвом екснардепа Віктора Медведчука займаються медійними атаками по Україні, повідомляє СБУ.

"Йдеться про 12 учасників організованої злочинної групи під назвою "Другая Украина", яка функціонує у москві під виглядом громадського об’єднання", - зазначає українська спецслужба в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, СБУ зібрала докази на цих фігурантів з різних джерел, включаючи свідчення "політичного експерта" із медійного пулу Медведчука Кирила Молчанова, якого навесні цього року затримали в Польщі і який зараз перебуває під арештом у Києві та співпрацює зі слідством.

Як встановило розслідування, Молчанов працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора - ФСБ та зовнішню розвідку РФ.

"У межах кримінального провадження встановлено, що одним із його "прямих контактів" був перший заступник п'ятої служби фсб рф генерал-лейтенант Георгій Грішаєв. Відповідне листування знайдено у телефоні підозрюваного", - наголошують у відомстві.

В СБУ зазначають, що за вказівкою окупантів Молчанов та його "колеги" займалися виправдовуванням російської агресії, дискредитацією України на міжнародній арені та розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави.

"Більше того, сам Молчанов організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України", - уточнюють в СБУ.

За матеріалами справи, керував цією діяльністю особисто Медведчук. "Зокрема, він погодив створення організації "Другая Украина" безпосередньо з путіним, після чого очільник кремля доручив фсб координувати цей проєкт. Далі Медведчук власноруч сформував "штат" прокремлівського об’єднання, до якого увійшли топменеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екснардепа. Більшість з них виїхала до рф на початку повномасштабної війни", - вказано в повідомленні.

За вказівками Медведчука вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні телеграм-канали, відеохостинг Ютуб та зарубіжний рупор кремля "Голос Європи" (Voice of Europe), щодо якого, завдяки співпраці СБУ та правоохоронців Чехії, у 2024 році ЄС запровадив санкції.

Після виходу таких повідомлень їх миттєво підхоплювали кремлівські пропагандисти для масового тиражування на своїх інформресурсах.

Крім того, встановлено, що Медведчук особисто займається фінансуванням злочинної організації і для цього тісно взаємодіє з адміністрацією та урядовими структурами РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили про підозру Медведчуку та його "підлеглим", які переховуються в Росії. Серед них: Денис Жарких, Артем Марчевський, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Яків Таксюр, Юрій Дудкін, Руслан Коцаба, Наталія Хорошевська, Богдан Гіганов, Олег Ясинський, Олександр Лазарєв.

Злочини фігурантів кваліфіковано одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені у складі організованої злочинної групи); ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинені у складі організованої злочинної групи); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене у складі організованої злочинної групи).

"Затриманому соратнику Медведчука Кирилу Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на ворожі спецслужби (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада, вчинена в умовах війни)", - наголошують в українській спецслужбі.