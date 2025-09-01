Про спільників підозрюваного у вбивстві Парубія неразі не відомо – заступник голови Нацполіції

Заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов повідомив про відсутність інформації щодо спільників затриманого за підозрою у вбивстві народного депутата фракції "Європейська солідарність" Андрія Парубія.

"Не виключаємо, що підозрюваний мав наміри виїхати за кордон, про спільників наразі не відомо ", - сказав Нєбитов на брифінгу у Львові в понеділок.

У той же час він повідомив, що є інформація про осіб, які підозрюваного інструктували перед вбивством. "Є інформація, що були особи, які інструктували його", - додав Небитов.