Чотирьох російських коригувальників із Києва, Харкова та Донецької області засуджено до позбавлення волі - СБУ

Четверо ворожих інформаторів, які коригували російські атаки на міста України, отримали від 8 до 9 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба СБУ.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще чотири російські інформатори, які коригували повітряні атаки РФ на українські міста. Співробітники української спецслужби затримали зловмисників під час контрдиверсійних заходів у столиці та прифронтових регіонах України. За матеріалами СБУ суд призначив одному зі зловмисників 9 років позбавлення волі, іншим трьом – 8 років", - ідеться в повідомленні, розміщеному у вівторок.

Зазначається, що в Києві було засуджено тренерку однієї зі шкіл бойових мистецтв. Після початку повномасштабної російської агресії жінка публікувала в прокремлівських телеграм-каналах фото позицій українських військових на території столиці.

"На неї вийшов представник російської спецслужби та залучив її до співпраці на користь країни-агресора. За його завданням киянка відстежувала місця базування оборонців столиці. У своїх "звітах" агресору вона не тільки уточнювала дислокацію українських захисників, а й описувала їхню форму одягу та шеврони", - зазначається в повідомленні.

Окрім цього, зловмисниця "зливала" ворогу координати критичної інфраструктури на території столичного регіону.

На Донеччині суд засудив до 9-річного тюремного ув'язнення жителя Краматорська, який працював на одному з місцевих заводів.

Зазначається, що ворожий агент наводив російські ракети на маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, зокрема іноземного виробництва. Для комунікації з агресором використовував закритий чат у популярному месенджері.

Також до ув'язнення було засуджено ексспівробітника розформованого спецпідрозділу поліції "Беркут". Зловмисник передавав свій доньці в тимчасово окупованому Криму локації ЗСУ в районах міст Гірник і Красногорівка на сході України.

У Харкові до 8-річного ув'язнення було засуджено інформатора, котрий коригував ракетні атаки на місто через знайомих з РФ, "які перебували в полі зору спецслужб країни-агресора".