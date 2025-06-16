Двоє коригувальників ворожих ударів з Миколаївщини засуджені до 15 років тюрми

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримали ще двоє коригувальників російських ударів по Миколаївщині, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в понеділок українська спецслужба зазначає, що фігуранти наводили російські ракети на логістичні центри та запасні командні пункти українських військ.

"Зловмисниками є двоє місцевих жителів, які діяли окремо і яких окупанти завербували у Телеграм-каналах з пошуку "легких грошей"", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, один із засуджених – 44-річний охоронець приватної компанії із Снігурівки, який відслідковував пункти базування та маршрути руху українських військ у напрямку передової.

"Зібрані координати він "зливав" у чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку та працює на фсб і воєнну розвідку рф", уточнюють у відомстві.

Інший зловмисник – 47 річний безробітний з Миколаєва, який шпигував за локаціями оборонців міста. Агентурні "звіти" зрадник месенджером надсилав куратору з фсб у вигляді фото потенційних цілей з прив’язкою до місцевості.

Співробітники СБУ затримали одного із агентів у червні 2023 року, іншого – у грудні 2024 року.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).