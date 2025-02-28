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10:18 28.02.2025

СБУ затримала коригувальників, які наводили ворожі ракети на аеродроми та ППО

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Служба безпеки України затримала двох поплічників російських спецслужб, які шпигували за Силами оборони у центральних та західних областях України.

В повідомленні СБУ в Телеграм-каналі в п'ятницю зазначається, що на Черкащині співробітники Служби запобігли новим спробам РФ отримати актуальні дані про Сили оборони. "Затримано 20-річного мешканця міста Радивилів, який шпигував за підрозділами ЗСУ, котрі рухалися у напрямку фронту через територію західного регіону", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, в разі виявлення військових колон зловмисник фіксував орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики.

Крім того, як наголошують в українській спецслужбі, під виглядом зустрічі з близькими фігурант виїжджав до Львівської області, де намагався встановити локації оперативних аеродромів.

В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму інформатору "евакуацію" до РФ і паспорт країни-агресора.

Також СБУ повідомляє про затриманні в Полтаві 58-річної місцевої мешканки, яка коригувала ракетно-дронові атаки рф по обласному центру.

"Щоб ворог міг здійснити обстріли поза зоною української ППО, фігурантка розвідувала пункти базування радіолокаційних станцій поблизу міста. Задокументовано також, що вона відслідковувала наслідки ворожих "прильотів", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в обох затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на російські спецслужби.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України).

Зловмисники перебувають під вартою.

Теги: #сбу #коригувальники_вогню

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