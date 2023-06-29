Події

14:50 29.06.2023

Понад 200 осіб підозрюють у коригуванні ворожого вогню - СБУ

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Понад 200 осіб підозрюють у коригуванні ворожого вогню - СБУ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну про підозру в передачі ворогові інформації про сили оборони та роботу ППО повідомлено понад 200 особам.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ за матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру більше ніж 200 фігурантам, які незаконно поширювали інформацію про Сили оборони України. Фактично ці особи допомагали ворогу готувати, здійснювати та коригувати повітряні удари по нашій території, зокрема з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, підозри оголошено за статтею 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, Збройних сил України чи інших військових формувань).

"Щодо 190 із цих фігурантів обвинувальні акти скеровано до суду", - зазначають у СБУ.

За даними слідства, у більшості випадків громадяни цілеспрямовано передавали агресору інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії.

"Насамперед ворога цікавили координати пунктів тимчасової дислокації, маршрутів руху та фортифікаційних споруд українських захисників. Також рашисти намагалися виявити вогневі позиції української артилерії та систем ППО", - зазначається в повідомленні.

В українській спецслужбі нагадують, що наприкінці травня цього року співробітники СБУ затримали на Донеччині інформатора Головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) - фігурант намагався приховано зафіксувати рух українських військових колон, що переправлялися через р. Сіверський Донець у напрямку Бахмута.

Крім того, згідно з повідомленням, співробітники Служби безпеки оперативно встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію щодо роботи сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ у ніч на 16 травня.

"Чотирьом фігурантам уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Щодо двох із них - обвинувальні акти скеровано до суду. Щодо інших - триває розслідування", - інформують в СБУ.

Служба безпеки вкотре нагадує про заборону знімати та оприлюднювати відео- та фотоматеріали про діяльність Сил оборони та наслідки російських обстрілів.

"Їх розповсюдження (свідоме чи несвідоме) розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону", - пояснюють у спецслужбі.

Також СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн-трансляцію, щоб не допомагати РФ "наводити" ракети, а громадян - повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot.

 

Теги: #сбу #коригувальники_вогню

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