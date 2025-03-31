Інтерфакс-Україна

Події

10:26 31.03.2025

СБУ затримала трьох російських агентів, які коригували удари РФ по Києву

2 хв читати
СБУ затримала трьох російських агентів, які коригували удари РФ по Києву

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві трьох ворожих поплічників, один із яких – громадянин РФ.

"Як встановило розслідування, головним завданням зловмисників було коригування повітряних ударів рашистів по столиці України. Основними цілями ворога були оборонні заводи і склади з озброєнням та боєприпасами Сил оборони. За матеріалами справи, агенти діяли порізно, але "замикалися" на одного куратора – співробітника гру, особу якого вже ідентифікувала контррозвідка СБУ", - йдеться у повідомленні СБУ в понеділок.

Встановлено, що затриманий російський шпигун проживав в Україні в "режимі очікування", а після початку повномасштабної війни його "активувала" воєнна розвідка РФ. Для коригування ворожого вогню росіянин облаштував спостережний пункт на даху київської багатоповерхівки.

"Щоб мати доступ до оглядового майданчика будинку, агент використав дружні відносини з представником одного з місцевих ОСББ, який мав ключі від усіх технічних приміщень", - зазначається в повідомленні.

Інші двоє фігурантів – діючий та колишній працівники оборонних компаній України. Один з них збирав інформацію про наслідки прильотів ворожих ракет, кількість працівників на заводах, ремонтних базах тощо. Інший – "втемну" випитував у своїх колишніх колег локації потенційних цілей.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини агентів і затримала їх. Під час обшуків у фігурантів вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з агентурними "звітами".

Також вилучено квадрокоптер, за допомогою якого один із агентів планував з повітря шпигувати за оборонними об’єктами.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану); чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Двоє зловмисників перебувають під вартою без права внесення застави. Щодо третього фігуранта до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу.

Теги: #сбу #коригувальники_вогню #агенти_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 27.03.2025
СБУ та Нацполіція затримали ще 9 ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж трофейної зброї

СБУ та Нацполіція затримали ще 9 ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж трофейної зброї

14:21 27.03.2025
СБУ торік запобігла понад 2,8 тис. кіберінцидентів

СБУ торік запобігла понад 2,8 тис. кіберінцидентів

11:56 27.03.2025
В СБУ назвали недостовірною інформацію, що нібито їх штатні співробітники допомогли Комарницькому перетнути кордон

В СБУ назвали недостовірною інформацію, що нібито їх штатні співробітники допомогли Комарницькому перетнути кордон

10:27 27.03.2025
Затримано агента ФСБ, якого росіяни планували "втемну" підірвати біля херсонського ТЦК

Затримано агента ФСБ, якого росіяни планували "втемну" підірвати біля херсонського ТЦК

13:31 26.03.2025
СБУ викрила російську агентурну пару на підготовці подвійного теракту біля ТЦК у Тернополі

СБУ викрила російську агентурну пару на підготовці подвійного теракту біля ТЦК у Тернополі

16:38 06.03.2025
СБУ затримала агентів російського ГРУ, які намагалися знеструмити північні регіони України

СБУ затримала агентів російського ГРУ, які намагалися знеструмити північні регіони України

10:18 28.02.2025
СБУ затримала коригувальників, які наводили ворожі ракети на аеродроми та ППО

СБУ затримала коригувальників, які наводили ворожі ракети на аеродроми та ППО

10:27 26.02.2025
СБУ затримала ворожих агентів, які коригували ракетні удари по трьох регіонах України

СБУ затримала ворожих агентів, які коригували ракетні удари по трьох регіонах України

10:16 20.02.2025
СБУ затримала агентів ворожої спецслужби, які намагалися підірвати в м.Дніпрі ветерана-правоохоронця

СБУ затримала агентів ворожої спецслужби, які намагалися підірвати в м.Дніпрі ветерана-правоохоронця

10:47 17.02.2025
Затримано агентів РФ, які підірвали кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському 5 лютого

Затримано агентів РФ, які підірвали кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському 5 лютого

ВАЖЛИВЕ

Уночі збито 57 зі 131 ворожих БпЛА, 45 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 65 од. автотехніки

Зеленський і Стубб обговорили шляхи зміцнення спільної роботи з партнерами заради тривалого миру

РФ вдарила КАБом по центру Куп’янська, є постраждала, під завалами можуть бути люди - Синєгубов

На Покровському напрямку росіяни втратили два танки, штурм "захлинувся" - ОСУВ "Хортиця"

ОСТАННЄ

У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2025", його оголосять 17 травня

Нацагентство якості вищої освіти просить Міносвіти позбавити ексзаступника голови НАДС Заболотного ступеня кандидата наук через плагіат

У Литві витягли з болота бронемашину зниклих під час навчань американських військових

Глави Міноборони України і Нідерландів обговорили посилення безпеки у повітрі, на морі та співпрацю в ОПК

Мер Дніпра Філатов задекларував 36,9 млн грн доходів за 2024 рік

ГУР та ЦПД оприлюднили дані щодо 11 російських пропагандистів

Невдачею закінчився перший в історії запуск космічної ракети з території Західної Європи

Уночі збито 57 зі 131 ворожих БпЛА, 45 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 11 людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА