СБУ затримала трьох російських агентів, які коригували удари РФ по Києву

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві трьох ворожих поплічників, один із яких – громадянин РФ.

"Як встановило розслідування, головним завданням зловмисників було коригування повітряних ударів рашистів по столиці України. Основними цілями ворога були оборонні заводи і склади з озброєнням та боєприпасами Сил оборони. За матеріалами справи, агенти діяли порізно, але "замикалися" на одного куратора – співробітника гру, особу якого вже ідентифікувала контррозвідка СБУ", - йдеться у повідомленні СБУ в понеділок.

Встановлено, що затриманий російський шпигун проживав в Україні в "режимі очікування", а після початку повномасштабної війни його "активувала" воєнна розвідка РФ. Для коригування ворожого вогню росіянин облаштував спостережний пункт на даху київської багатоповерхівки.

"Щоб мати доступ до оглядового майданчика будинку, агент використав дружні відносини з представником одного з місцевих ОСББ, який мав ключі від усіх технічних приміщень", - зазначається в повідомленні.

Інші двоє фігурантів – діючий та колишній працівники оборонних компаній України. Один з них збирав інформацію про наслідки прильотів ворожих ракет, кількість працівників на заводах, ремонтних базах тощо. Інший – "втемну" випитував у своїх колишніх колег локації потенційних цілей.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини агентів і затримала їх. Під час обшуків у фігурантів вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з агентурними "звітами".

Також вилучено квадрокоптер, за допомогою якого один із агентів планував з повітря шпигувати за оборонними об’єктами.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану); чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Двоє зловмисників перебувають під вартою без права внесення застави. Щодо третього фігуранта до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу.