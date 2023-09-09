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11:58 09.09.2023

Суд засудив до позбавлення волі п'ятьох бойовиків РФ, які воювали проти України біля Маріуполя та Бахмута

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Суд засудив до позбавлення волі п'ятьох бойовиків РФ, які воювали проти України біля Маріуполя та Бахмута

За матеріалами Служби безпеки України суд засудив до реальних термінів ув'язнення ще п'ятьох учасників окупаційних угруповань РФ, які воювали проти України на східному фронті.

"Українські захисники взяли чотирьох бойовиків у полон під час бойових зіткнень у районах Бахмута та Авдіївки. Ще одного - затримали під час виконання ним ворожих розвідзавдань у Запоріжжі. Один зі зловмисників отримав 12 років в'язниці, решта троє - 10 років, ще один зловмисник засуджений до 9 років ув'язнення", - повідомляє пресслужба СБУ.

Серед злочинців - командир підрозділу окупаційних угруповань РФ, який ще задовго до повномасштабного вторгнення вступив до лав "народної міліції ЛНР".

Також засуджено бойовика з тимчасово окупованої Луганщини, який уже двічі був у полоні українських захисників. Першого разу його обміняли, але невдовзі він знову опинився в лавах регулярних військ РФ. У складі ворожого підрозділу злочинець брав участь у стримуванні українського контрнаступу на східному фронті.

Крім того, тюремні терміни отримали ще двоє бойовиків підконтрольного Росії батальйону "Восток". Один із них у складі артилерійського розрахунку утримував позиції загарбників у районі Ясинуватої Донецької області.

Інший - у 2014 році пройшов "навчання" у військовому таборі на території тимчасово окупованої Донецької області. Потім його призначили на посаду механіка-водія ворожого БТР і відправили воювати проти сил АТО. Згодом він залишив своїх ватажків і потай переїхав до Запоріжжя. Уже на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник відновив зв'язок із бойовиками та збирав для них розвідінформацію в області. Зловмисника було затримано в результаті спецоперації СБУ на території регіону в березні 2023 року.

Окрім цього, засуджено учасника російського угруповання "Оплот", який брав участь у боях проти ЗСУ поблизу Донецька та Маріуполя.

Теги: #бойовики #вироки

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