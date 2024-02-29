Литва притягує до відповідальності трьох бойовиків "ДНР", які вбили в Маріуполі литовського режисера

Органи прокуратури Литовської Республіки повідомили про підозру трьом бойовикам "ДНР", які причетні до тортур і вбивства литовського режисера, повідомила генеральний прокурор Литви Ніда Грунскене.

"У лютому цього року троє військових невизнаної "Донецької республіки" були визнані підозрюваними в участі в нелюдському поводженні та вбивстві. На початку війни в Маріуполі був убитий литовський режисер, який допоміг цивільним українцям втекти з Маріуполя. Цього режисера було затримано і вбито", - повідомила генпрокурор Литви на брифінгу в четвер у Києві, де відбувається міжнародна конференція United for Justice. United for Heritage.

Наразі, як уточнила Грунскене, встановлено трьох підозрюваних у цьому злочині, триває робота зі встановлення інших підозрюваних.

Зі свого боку генеральний прокурор Андрій Костін додав, що справа, про яку розповіла його литовська колега, - це литовське розслідування в рамках діяльності спільної слідчої групи (JIT). "Воно є знаковим для нас, тому що стосується жахливих злочинів агресора, які були скоєні в Маріуполі", - зазначив Костін.

"Трьох проросійських бойовиків підозрюють у вбивстві громадянина Литви. Цивільного, який жодним чином не брав участі в бойових діях. Нелюдські тортури, які включали в себе побиття, поранення ножем, переломи кісток, імітацію розстрілу, призвели до смерті цього чоловіка", - наголосив генпрокурор.

Він заявив: "Ідентифікація підозрюваних у цьому жорстокому вбивстві є важливим свідченням того, що навіть коли воєнні злочини скоєні на окупованих територіях, до яких ми не маємо фізичного доступу, злочинці не уникнуть правосуддя".