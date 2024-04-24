Російські суди в березні винесли рекордну кількість вироків за дезертирство - британська розвідка

У березні 2024 року російські військові суди винесли вироки за дезертирство рекордним 684 військовослужбовцям РФ. Загальна кількість випадків із моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року становить 7 400, водночас у Московській області зареєстровано найбільшу кількість випадків - 496, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Багато з солдатів, яких вистежили і постали перед військовим судом, засуджені до умовних термінів, повернуті до своїх частин і на передову. Водночас кількість запитів про надання прихистку в західних країнах від російських громадян, які ухиляються від військової служби, сягнула рекордного рівня", - зазначено в повідомленні у твіттері.

Зазначається, що російські солдати, зокрема насильно завербовані під час часткової мобілізації у вересні 2022 року, зобов'язані залишатися на військовій службі на невизначений термін, із невеликими перспективами звільнення.