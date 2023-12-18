Події

14:01 18.12.2023

Двох ворожих інформаторів, які розвідували позиції та графіки ротації ЗСУ, засуджено до реальних термінів

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Двох ворожих інформаторів, які розвідували позиції та графіки ротації ЗСУ, засуджено до реальних термінів

Тюремні терміни отримали двоє ворожих інформаторів, які розвідували місця базування і періодичність ротацій Сил оборони в Донецькій області.

"Передусім зловмисники намагались виявити можливі локації комплексів протиповітряної оборони та складів з озброєнням і боєприпасами ЗСУ в районах Краматорська та Слов’янська. Також вони збирали дані про часові інтервали між ротаціями підрозділів українських військ на прифронтовій території області", - повідомляють у телеграм-каналі Служби безпеки України в понеділок.

Розвідінформація була потрібна окупантам для підготовки нової серії повітряних ударів по сходу України із застосуванням керованих авіабомб і дронів-камікадзе.

За інформацією СБУ, обох інформаторів було затримано під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області.

Зокрема, мешканку Краматорська, підприємицю, ФСБ дистанційно залучила до співпраці в червні цього року, родич зловмисниці тривалий час працює на підконтрольне російській спецслужбі "МДБ ДНР". "Саме через нього жінка через месенджер передавала отримані розвіддані для російських загарбників", - уточнюється в повідомленні.

Другий інформатор, як зазначають у спецслужбі, - мешканець Торецька, який у "віддаленому режимі" передавав окупантам розвідінформацію про дислокацію сил оборони на горлівському напрямку. "Він передавав дані через "зв'язкового" - свого друга, старшого навідника-гранатометника 3-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу збройних сил рф", - зазначається в повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав жінку з Краматорська винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та інших військових формувань). Злочинні дії ворожого спільника з Торецька кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). За матеріалами української спецслужби суд призначив ворожій спільниці 12 років позбавлення волі, іншому фігуранту - 9 років ув'язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

 

Теги: #інформатори #вироки

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