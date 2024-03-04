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16:44 04.03.2024

У Львові суд засудив громадянку України до 6 років позбавлення волі за поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ

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До шести років позбавлення волі засудив Личаківський районний суд Львова громадянку України за несанкціоноване поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, повідомляють на сайті Личаківського районного суду.

Як зазначено в повідомленні, громадянка Ф. прибула до Львова з родиною з окупованих Росією територій України.

22 жовтня 2022 року вона передала месенджером своїй сестрі, яка перебувала на той час у Росії, інформацію про дислокацію одного з підрозділів сил оборони України.

"Своєю чергою сестра передала інформацію військовослужбовцю ЗС РФ для того, щоб по зазначених об'єктах завдали ракетного удару", - повідомляє суд.

Зважаючи на факти суд засудив фігурантку справи до шести років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 114-2 КК України (розповсюдження інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших збройних формувань України).

Теги: #суд #інформатори

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