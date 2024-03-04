У Львові суд засудив громадянку України до 6 років позбавлення волі за поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ

До шести років позбавлення волі засудив Личаківський районний суд Львова громадянку України за несанкціоноване поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, повідомляють на сайті Личаківського районного суду.

Як зазначено в повідомленні, громадянка Ф. прибула до Львова з родиною з окупованих Росією територій України.

22 жовтня 2022 року вона передала месенджером своїй сестрі, яка перебувала на той час у Росії, інформацію про дислокацію одного з підрозділів сил оборони України.

"Своєю чергою сестра передала інформацію військовослужбовцю ЗС РФ для того, щоб по зазначених об'єктах завдали ракетного удару", - повідомляє суд.

Зважаючи на факти суд засудив фігурантку справи до шести років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 114-2 КК України (розповсюдження інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших збройних формувань України).