Події

10:24 08.03.2024

СБУ затримала інформаторів ФСБ, які шукали "слабкі місця" в обороні Слов'янська

2 хв читати
СБУ затримала інформаторів ФСБ, які шукали "слабкі місця" в обороні Слов'янська

Служба безпеки України знешкодила в Донецькій області інформаторську групу ФСБ - затримано двох зловмисників, які брали участь у підготовці бойових операцій РФ проти Сил оборони в районі Слов'янська.

"Щоб спланувати повітряні атаки на місто, окупанти сподівались отримати від своїх поплічників орієнтовні геолокації зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. Крім того, ворог намагався отримати координати українських систем реактивної артилерії, зокрема типу HIMARS", - ідеться в повідомленні СБУ в п'ятницю.

Як повідомляється, у зоні особливої уваги армії РФ були опорні пункти та блокпости на підступах до райцентру. "У разі отримання ключових розвідданих рашисти хотіли знайти "слабкі місця" в обороні міста та "врахувати" їх під час нових масованих штурмів на цьому напрямку. Співробітники СБУ своєчасно ідентифікували російських інформаторів та викрили ворожі плани", - зазначено в повідомленні.

На завершальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала російських інформаторів. Ними виявилися двоє місцевих жителів - працівник комунального підприємства та безробітний. "На початку цього року вони вийшли на російську спецслужбу через свого знайомого – бойовика окупаційних угруповань Південного військового округу рф. Комунікацію між собою підтримували через відеодзвінки у месенджері", - наведено подробиці справи в повідомленні.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з агресором і чорнові "звіти" для ФСБ. Також в одного з фігурантів виявлено 90 патронів до автомата АК-74.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Теги: #сбу #інформатори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:26 06.03.2024
СБУ викрила колаборантку, яка опікувалася документацією з примусової депортації та паспортизації жителів Херсона

СБУ викрила колаборантку, яка опікувалася документацією з примусової депортації та паспортизації жителів Херсона

10:36 06.03.2024
СБУ затримала ворожого агента, який намагався переплисти до Придністров'я за допомогою гідрокостюма і ласт

СБУ затримала ворожого агента, який намагався переплисти до Придністров'я за допомогою гідрокостюма і ласт

17:43 05.03.2024
Глава СБУ про ордер на арешт російських генералів: За кожен злочин РФ відповідатиме на полі бою і в міжнародному трибуналі

Глава СБУ про ордер на арешт російських генералів: За кожен злочин РФ відповідатиме на полі бою і в міжнародному трибуналі

14:23 05.03.2024
В Україні судитимуть екснардепа Мураєва за підривну діяльність на користь РФ

В Україні судитимуть екснардепа Мураєва за підривну діяльність на користь РФ

10:24 05.03.2024
Правоохоронці затримали жителя Запоріжжя, який планував теракт у місті за завданням ворожих спецслужб

Правоохоронці затримали жителя Запоріжжя, який планував теракт у місті за завданням ворожих спецслужб

16:44 04.03.2024
У Львові суд засудив громадянку України до 6 років позбавлення волі за поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ

У Львові суд засудив громадянку України до 6 років позбавлення волі за поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ

12:31 04.03.2024
СБУ повідомила про підозру російським генералам, які командували авіаударами по Бородянці

СБУ повідомила про підозру російським генералам, які командували авіаударами по Бородянці

10:48 04.03.2024
У Дніпрі затримано російського агента, який передавав ворогові інформацію про радіолокаційні комплекси ЗСУ

У Дніпрі затримано російського агента, який передавав ворогові інформацію про радіолокаційні комплекси ЗСУ

20:07 29.02.2024
СБУ: 15 років в'язниці отримав соратник Киви, який шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині

СБУ: 15 років в'язниці отримав соратник Киви, який шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині

07:31 29.02.2024
Групі росіян оголосили про підозру за розстріл чоловіка в селі під Харковом

Групі росіян оголосили про підозру за розстріл чоловіка в селі під Харковом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський - українським жінкам: Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув до Києва

Окупанти обстріляли Суми та 35 прикордонних сіл у Чернігівській, Сумській та Харківській областях за добу, є загиблі

За добу на Харківщині чотири мирні жителі загинули, дев’ятеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів

ЗС України за добу ліквідували 880 окупантів

ОСТАННЄ

Зеленський - українським жінкам: Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув до Києва

Через обстріли на Донеччині поранені дев'ятеро осіб - ОВА

ТЧХУ відкрило два молодіжно-волонтерські простори в Хмельницькій області

Єрмак провів зустріч із делегацією Інституту Гудзона

Окупанти обстріляли Суми та 35 прикордонних сіл у Чернігівській, Сумській та Харківській областях за добу, є загиблі

У чотирьох населених пунктах Донецької області розпочато примусову евакуацію дітей - Мінреінтеграції

Тридцять дронів збито над південними областями - Сили оборони півдня України

За добу на Харківщині чотири мирні жителі загинули, дев’ятеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів

Ворог уночі та вранці обстріляв чотири громади Сумщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА