СБУ затримала в Одесі двох ворожих інформаторів, які розвідували позиції ППО
Служба безпеки України викрила в Одесі ще двох інформаторів російських спецслужб, які розвідували позиції української протиповітряної оборони, повідомляє СБУ.
"Вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об'єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед їх цікавила інформація про переміщення колон із військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.
За інформацією СБУ, отримані відомості ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по обласному центру.
Контррозвідники СБУ своєчасно викрили обох зловмисників, поетапно задокументували злочинні дії і затримали їх на спробі передачі розвідданих агресору.
За даними слідства, ворожими спільниками є двоє місцевих жителів, серед яких працівник комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси".
У повідомленні зазначено, що російська спецслужба дистанційно залучила їх до негласної співпраці проти України, а в поле зору ворога вони потрапили через свої прокремлівські погляди.
Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Заходи здійснювали співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.