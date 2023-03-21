СБУ затримала в Одесі двох ворожих інформаторів, які розвідували позиції ППО

Служба безпеки України викрила в Одесі ще двох інформаторів російських спецслужб, які розвідували позиції української протиповітряної оборони, повідомляє СБУ.

"Вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об'єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед їх цікавила інформація про переміщення колон із військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, отримані відомості ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по обласному центру.

Контррозвідники СБУ своєчасно викрили обох зловмисників, поетапно задокументували злочинні дії і затримали їх на спробі передачі розвідданих агресору.

За даними слідства, ворожими спільниками є двоє місцевих жителів, серед яких працівник комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси".

У повідомленні зазначено, що російська спецслужба дистанційно залучила їх до негласної співпраці проти України, а в поле зору ворога вони потрапили через свої прокремлівські погляди.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи здійснювали співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.