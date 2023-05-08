СБУ затримала двох інформаторок ворога на Донеччині, одна зі зловмисниць працювала на "вагнерівців"

Служба безпеки України затримала двох ворожих спільниць у Донецькій області, одна з яких працювала на "вагнерівців", які штурмують Бахмут.

"Серед затриманих - мешканка Бахмутського району, яка збирала для ворога інформацію про місця розташування вогневих позицій та маршрути переміщення українських військ поблизу райцентру. За оперативними даними, отримані відомості вона надсилала бойовикам ПВК "Вагнера" через своїх знайомих, які проживають у РФ", - ідеться в повідомленні української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, зловмисниця для комунікації використовувала месенджер телеграм, а розвіддані переправляла у вигляді аудіоповідомлень і міток на електронних картах.

Ще однією пособницею ворога, як зазначають у СБУ, виявилася мешканка Слов'янська, яка перебувала на зв'язку з кулеметником окупаційного угруповання РФ на східному фронті.

"Жінка познайомилася з рашистом у забороненій російській соцмережі "Одноклассники". За його вказівкою вона передавала загарбникам дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста. Також вона надала агресору координати місцевої поліклініки та однієї із шкіл", - зазначається в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали обох фігуранток під час виконання ними ворожих завдань. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру у вчиненні злочинів. Наразі затримані перебувають під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях спільно зі 109 бригадою Тероборони ЗСУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.