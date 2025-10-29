Бойовики вбили понад 460 людей в пологовому будинку в Судан

В місті Аль-Фашир (Судан) після захоплення населеного пункту бойовиками RSF загинуло щонайменше 1500 цивільних осіб, з них понад 460 – лише в пологовому будинку, повідомляє німецький новинний портал Tagesschau (ТБ канал ARD) із посиланням на звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, серед загиблих, ймовірно, були пацієнтки та їхні супроводжуючі в пологовому будинку "Saudi Maternity Hospital". Він зазначив, що "всі вражені і глибоко шоковані повідомленнями про трагічну загибель понад 460 пацієнток та їхніх супроводжуючих". Раніше було викрадено медичний персонал.

Парамілітарна група RSF після тривалої облоги під час громадянської війни в Судані захопила Аль-Фашир у вихідні. У понеділок суданська армія підтвердила свій відхід з міста. Суданська мережа лікарів, група медиків, яка документує війну, повідомила, що бойовики RSF "холоднокровно вбили всіх, кого знайшли в лікарні". Раніше мережа повідомляла, що за три дні в місті в регіоні Дарфур було вбито щонайменше 1500 неозброєних цивільних осіб.

Вони були вбиті, коли намагалися втекти з Аль-Фашира. Мережа звинувачує бойовиків в геноциді неарабського населення. Наразі ці дані неможливо перевірити незалежним чином.

У вівторок ввечері Гуманітарна дослідницька лабораторія (HLR) факультету охорони здоров'я Єльського університету також повідомила, що, згідно з аналізом супутникових даних, "масові вбивства" в місті тривають. Аналіз зображень "підтверджує, що масові вбивства тривають протягом останніх 48 годин після захоплення (міста) RSF". Згідно з ним, страти відбувалися поблизу двох лікарень, а також "систематичні вбивства" на міській фортечній стіні на сході міста.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), біженці повідомляють про випадки свавільного насильства, вбивств і страт цивільних осіб. Том Флетчер, керівник Управління ООН з координації гуманітарних питань (ОCHA), заявив телеканалу CNN, що в Аль-Фаширі все ще залишаються сотні тисяч цивільних осіб, які не мають доступу до їжі та медичної допомоги. Шляхи втечі заблоковані через "інтенсивні бомбардування та наземні атаки". Офіційно RSF заявила, що хоче захистити цивільних осіб в Аль-Фаширі та надати безпечні коридори тим, хто хоче покинути місто.

У Судані з квітня 2023 року триває боротьба за владу між фактичним правителем Абдель-Фаттахом аль-Бурханом і його колишнім заступником Мохамедом Хамданом Дагло, який командує RSF. У західному регіоні Дарфур конфлікт значною мірою визначається етнічними факторами, які тісно пов'язані з питаннями земельних прав, розподілу ресурсів та політичної маргіналізації. Йдеться, перш за все, про конкуренцію за землю та воду між традиційно кочовими арабськими етнічними групами та осілими неарабськими групами.

RSF є організацією, що прийшла на зміну арабським бойовикам, і, згідно з повідомленнями представників ООН, цілеспрямовано діє проти неарабської частини населення. Експерти побоюються значного погіршення ситуації для приблизно 300 000 цивільних осіб, які все ще проживають в Аль-Фаширі. Велике місто було в облозі RSF більше 500 днів. Бойовики не дозволяли доставляти продовольство та гуманітарну допомогу голодуючим людям. ООН описує ситуацію в країні як найбільшу гуманітарну кризу в світі.