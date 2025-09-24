Інтерфакс-Україна
Події
12:22 24.09.2025

Окупанти розстріляли сім'ю цивільних і захопили дівчинку у заручники – Третій армійський корпус

1 хв читати

Російські окупанти у районі н.п. Шандриголове розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку, ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування, заявила пресслужба Третього армійського корпусу.

“В зоні відповідальності Третього армійського корпусу, у районі н.п. Шандриголове, окупанти розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку”, - йдеться у повідомленні пресслужби в Телеграм у середу.

З радіоперехоплень стало відомо, що ще до початку штурму н.п. командир РФ з позивним “Балі” віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і “убивать всех без разбора”. Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них.

“Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника”, - повідомили у Третьому армійському корпусі.

Теги: #окупанти #цивільні #розстріл

