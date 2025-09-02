Інтерфакс-Україна
Події
19:39 02.09.2025

Нєбитов: У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні

У підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія (фракція "Європейська солідарність") не було спільників в Україні. Так наразі вважають правоохоронці, повідомив заступник голови Національної поліції України начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

"Станом на зараз ми не побачили спільників безпосередньо в Україні. Ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до Хмельниччини, де мав переховуватись певний час, але вже 1 вересня він чекав інформації від свого куратора для незаконного перетину держкордону", - сказав Нєбитов в етері загальнонаціонального телемарафону у вівторок увечері.

Як повідомлялося раніше у цей день, Нєбитов повідомив, що пріоритетною версією залишається саме російський слід вбивства. "Цей злочин не був спонтанним. Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць – підготовка і підходу, і відходу злочинця.", - зазначив Нєбитов.

 

Теги: #убивство #парубій

