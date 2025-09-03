Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія: Син не спілкувався з батьком, бо один був патріотом, а інший - ні

Колишня дружина підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія Олена Чернінька заявила, що їхній спільний син не спілкувався з батьком через те, що один був патріотом, а інший – ні.

"З бувшим чоловіком ми розійшлись в 1998 році. А офіційно з документом - у 2000 році. Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. З сином спілкувався, але дуже рідко. Коли Лемберг (позивний Михайла-Віктора Сцельникова, сина підозрюваного – ІФ-У) пішов на війну, вони дуже посварились. І Лемберг скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні", - написала вона в мережі Facebook.

Жінка повідомила, що їй довелося спілкуватися з колишнім чоловіком після загибелі сина з питань документів та слідчих процедур.

"Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше не часте спілкування було тільки з приводу зникнення сина", - зазначила вона.

Чернінька написала, що новини із суду у справі про вбивства Андрія Парубія шокували їхню родину.

"Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена. Мій син герой загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод у Бахмут в 93 бригаду. В найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу. І загинув, як Герой. Герої не вмирають!", - наголосила вона.

Жінка також додала, що Лемберг був автором петиції щодо негайного введення візового режиму з РФ, зареєстрованої за день до повномасштабного вторгнення, 23 лютого 2022 року.

Як повідомлялося, підозрюваний у вбивстві нардепа Парубія визнав свою провину під час спілкування з журналістами на судовому засіданні у Львові, де йому обирали запобіжний захід. Він заявив, що це була "помста українській владі". "Це моя помста особиста українській владі", - сказав підозрюваний Михайло Сцельников, не пояснивши, за що саме ця помста і чому, оскільки Парубій вже не був при владі.

Згідно з повідомленнями журналістів "Слідство.Інфо", Михайло-Віктор Сцельніков з позивним "Лемберґ" був розвідником 3-го мехбату і загинув у травні 2023-го в Бахмуті.

"Офіційно Михайло-Віктор Сцельніков вважається зниклим безвісти з 20 травня 2023 року, повідомила "Слідству.Інфо" голова патронатної служби 93-ї ОМБр Аліна Карнаухова. Його тіло не вдалося забрати з поля бою", - йдеться в повідомленні видання.

Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що російські спецслужби шантажували його у зв'язку зі зниклим тілом загиблого сина, підозрюваний сказав: "Це неправда".

"Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили (винесли – ІФ-У) вирок. Так, я визнаю, я його вбив і хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених і я міг поїхати і знайти тіло свого сина", - сказав він.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький на своїй сторінці у Facebook заявив, що знав сина підозрюваного і його матір, але його батька "ніхто не знав і не бачив". "Він пішов з сім'ї 27 років тому. У нього була друга дитина у другому шлюбі, яку він теж залишив і мав провадження за несплату аліментів. Тому розповідь про люблячого батька — вигадка і легенда. А ось об'єкт для вербовки і легенди це ідеальний", - вважає нардеп.

Княжицький через це вважає, що "історія про батька у розпачі, який хоче шукати сина і тому вбив Андрія Парубія, дивна".

За словами заступникв голови Національної поліції України начальник кримінальної поліції Андрія Нєбитова, у підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні. Так наразі вважають правоохоронці.

"Станом на зараз ми не побачили спільників безпосередньо в Україні. Ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до Хмельниччини, де мав переховуватись певний час, але вже 1 вересня він чекав інформації від свого куратора для незаконного перетину держкордону", - сказав він в етері загальнонаціонального телемарафону у вівторок увечері.

Того ж дня Нєбитов повідомив, що пріоритетною версією залишається саме російський слід вбивства. "Цей злочин не був спонтанним. Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць – підготовка і підходу, і відходу злочинця", - зазначив він.

Як повідомлялося, народного депутата, голову Верховної Ради у 2016-2019 рр. Парубія застрелили на вулиці у Львові опівдні 30 серпня. Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких той загинув на місці.

Ймовірного стрільця у справі про убивство Парубія затримали у Хмельницькій області, це 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков, він дав показання та зізнався у злочині. Йому висунуто підозру за ст.112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) Кримінального кодексу України.