Вивчаємо мотиви вбивства Парубія, не виключаємо жодної версії, зокрема замовлення з боку РФ - заступник голови Нацполіції

Правоохоронці вивчають мотиви вбивства народного депутата фракції "Європейська солідарність" Андрія Парубія, не виключено, що це було замовлення з боку РФ, повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

"На сьогоднішній день ми вивчаємо мотиви, ми не прибираємо жодної з версій, продовжуємо працювати по всіх напрямках. Слідчо-оперативні групи працюють по окремих версіях", - сказав Нєбитов на брифінгу у Львові в понеділок.

Він зазначив: "Можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку РФ".

За його словами, підозрюваний у вбивстві "мав певні обставини, за яких він вчинив це вбивство". Також, як уточнив Нєбитов, цей чоловік не мав постійного місця роботи".

Як повідомлялося, народного депутата, голову Верховної Ради у 2016-2019 рр. Парубія застрелили на вулиці у Львові опівдні 30 серпня. Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких той загинув на місці.

Ймовірного стрільця у справі про убивство Парубія затримали у Хмельницькій області, він уже дав перші показання. Голова Національної поліції України Іван Вигівський раніше заявляв, що в злочині є російський слід.