Окупанти розстріляли п'ятеро цивільних у селі Званівка під Соледаром – Офіс генпрокурора

Російські окупанти вбили п’ятьох мирних жителів у селі Званівка Бахмутського району Донецької області 20 жовтня, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України.

"Подружжя з двома синами переховувалося від обстрілів у підвалі приватного будинку. Туди увірвалися російські військові, які вимагали інформацію про українських захисників. Не отримавши відповідей, один із них повернувся і розстріляв беззбройних людей. На місці загинули батько і старший син, а молодшого та ще двох сусідів — 62-річну жінку і її 30-річного сина — окупанти вбили у сусідньому будинку", - йдеться в повідомленні.

Пораненій в обличчя жінці вдалося вибратися з села, і її свідчення стали черговим доказом воєнного злочину армії РФ.

За обома фактами прокурори розпочали досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей).

Званівка знаходиться приблизно в 5 км на південь від міста Сіверськ та поблизу лінії бойового зіткнення. Генеральний штаб Збройних сил України та OSINT-проєкт DeepState позначають її на своїх мапах як підконтрольну ЗСУ, американський Інститут вивчення війни (ISW) принаймні частину села показує у "сірій зоні" невизначеного контролю. До повномасштабного вторгнення РФ в селі проживало 1,3 тис жителів.

Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/na-doneccini-viiskovi-rf-vbili-zurnalistiv-ta-mirnix-meskanciv-prokurori-fiksuyut-novi-vojenni-zlocini-armiyi-krayini-agresora