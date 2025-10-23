Інтерфакс-Україна
Події
14:38 23.10.2025

Окупанти розстріляли п'ятеро цивільних у селі Званівка під Соледаром – Офіс генпрокурора

1 хв читати

Російські окупанти вбили п’ятьох мирних жителів у селі Званівка Бахмутського району Донецької області 20 жовтня, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України.

"Подружжя з двома синами переховувалося від обстрілів у підвалі приватного будинку. Туди увірвалися російські військові, які вимагали інформацію про українських захисників. Не отримавши відповідей, один із них повернувся і розстріляв беззбройних людей. На місці загинули батько і старший син, а молодшого та ще двох сусідів — 62-річну жінку і її 30-річного сина — окупанти вбили у сусідньому будинку", - йдеться в повідомленні.

Пораненій в обличчя жінці вдалося вибратися з села, і її свідчення стали черговим доказом воєнного злочину армії РФ.

За обома фактами прокурори розпочали досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей).

Званівка знаходиться приблизно в 5 км на південь від міста Сіверськ та поблизу лінії бойового зіткнення. Генеральний штаб Збройних сил України та OSINT-проєкт DeepState позначають її на своїх мапах як підконтрольну ЗСУ, американський Інститут вивчення війни (ISW) принаймні частину села показує у "сірій зоні" невизначеного контролю. До повномасштабного вторгнення РФ в селі проживало 1,3 тис жителів.

Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/na-doneccini-viiskovi-rf-vbili-zurnalistiv-ta-mirnix-meskanciv-prokurori-fiksuyut-novi-vojenni-zlocini-armiyi-krayini-agresora

 

Теги: #цивільні #розстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 09.10.2025
Встановлено особу російського командира, який віддав наказ розстріляти цивільних у Куп'янську

Встановлено особу російського командира, який віддав наказ розстріляти цивільних у Куп'янську

12:22 24.09.2025
Окупанти розстріляли сім'ю цивільних і захопили дівчинку у заручники – Третій армійський корпус

Окупанти розстріляли сім'ю цивільних і захопили дівчинку у заручники – Третій армійський корпус

14:38 30.08.2025
Окупанти знову розстріляли цивільного на Донеччині – НГУ "Азов"

Окупанти знову розстріляли цивільного на Донеччині – НГУ "Азов"

17:28 24.08.2025
В Україну повернули з полону 8 цивільних – Коордштаб

В Україну повернули з полону 8 цивільних – Коордштаб

15:45 18.08.2025
Російський військовий розстріляв цивільного на покровському напрямку – прокуратура

Російський військовий розстріляв цивільного на покровському напрямку – прокуратура

10:26 06.08.2025
Прокурори розпочали розслідування за фактом розстрілу військовим РФ мирного жителя на Донеччині

Прокурори розпочали розслідування за фактом розстрілу військовим РФ мирного жителя на Донеччині

10:32 25.07.2025
Зеленський повідомив про пошук формату щодо списків обміну цивільних

Зеленський повідомив про пошук формату щодо списків обміну цивільних

18:59 06.05.2025
Окупанти розстріляли трьох військовополонених ЗСУ, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

Окупанти розстріляли трьох військовополонених ЗСУ, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

18:14 16.04.2025
Омбудсман України звернувся до ООН та МКЧХ у зв'язку з черговим розстрілом полоненого

Омбудсман України звернувся до ООН та МКЧХ у зв'язку з черговим розстрілом полоненого

12:28 03.04.2025
Радник глави МВС Фінашин: На війні змінюється мислення, не всі ветерани повертаються до свого попереднього цивільного життя

Радник глави МВС Фінашин: На війні змінюється мислення, не всі ветерани повертаються до свого попереднього цивільного життя

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо систем Patriot - Зеленський

Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

В Україну повернули тіла 1000 загиблих, за твердженням російської сторони, українських військових - Коордштаб

Графіки погодинних відключень з 7:00 до 23:00 застосовуються у 12 регіонах у четвер

ОСТАННЄ

Сили оборони України уразили НПЗ "Рязанський" та склад боєприпасів на Бєлгородщині – Генштаб ЗСУ

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо систем Patriot - Зеленський

Продюсер Полякової поскаржився EBU на недопуск артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

Позиція ЄС щодо України через Угорщину знову прописана у додатку до висновків

Окупанти за добу захопили 14 кв. км на новопавлівському напрямку, інші ділянки фронту стабільні - DeepState

Кабмін призначив Валентину Зозулю головою Держслужби у справах дітей

Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

В Україну повернули тіла 1000 загиблих, за твердженням російської сторони, українських військових - Коордштаб

Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру на Правобережжі та складні погодні умови у Карпатах і на Закарпатті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА