13:07 12.11.2025

Федоров: Інновації - наш шанс виграти мир

Фото: https://thedigital.gov.ua/

Перший віцепрем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє про необхідність в майбутньому масштабування моделі Brave1 у цивільну сферу.

"За останні три роки Україна довела: інновації - це не теорія, це наша зброя, наш захист і наш шанс виграти мир", - сказав Федоров на заході, присвяченому Всесвітньому дню науки, у середу в Києві.

Він наголосив, що від оборонних технологій до штучного інтелекту Україна створює рішення, які змінюють "поле бою" і трансформують економіку.

Федоров нагадав, що на сьогодні в Україні працює 1,5 тис. компаній у сфері Defense Tech, а кластер Brave1 обʼєднав понад 3,6 тис. рішень: від беспілотників до систем для аналізу даних.

"Наш наступний виклик - масштабування цієї моделі у цивільну сферу. Щоб ті самі команди, які створюють технології для фронту, завтра створювали продукти для економіки, медицини, освіти сталого розвитку", - додав він.

Як повідомлялося, у вересні перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що до кластеру Brave1 приєдналися перші сім університетів, співпраця з якими передбачає проведення спільних заходів, спрямованих на розвиток технологій, зокрема хакатонів, підтримку університетів у розробці інноваційних рішень в галузі оборони та залучення науковців до консультацій розробників.

