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21:13 09.01.2023

У Берліні, Парижі, Брюсселі та Лондоні викликали послів Ірану через смертні вироки стосовно учасників заворушень у країні

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У Берліні, Парижі, Брюсселі та Лондоні викликали послів Ірану через смертні вироки стосовно учасників заворушень у країні

Зовнішньополітичні відомства Німеччини, Франції, Великої Британії, а також Європейська служба зовнішніх зв'язків (EEAS) у понеділок викликали іранських послів через винесення смертних вироків учасникам недавніх протестів у країні, повідомляють у понеділок європейські ЗМІ.

Зокрема, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що викликала посла Ірану, щоб висловити йому суворе засудження у зв'язку зі смертними вироками та репресіями, які відбуваються у цій країні.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у свою чергу зазначила, що заявила послу про те, що такі репресії, страти спричинять серйозні наслідки.

Генсек EEAS Стефано Санніно в бесіді з послом Ісламської республіки в ЄС повідомив, що з жахом сприйняв новину про страти двох іранців.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі також висловив осуд послу Ірану.

У суботу судова влада Ірану повідомила про страту двох демонстрантів, визнаних винними у вбивстві добровольця з воєнізованого формування "Басидж". За даними влади, засуджені вчинили вбивство 3 листопада під час акції протесту проти іранського керівництва поблизу Тегерана. Таким чином, офіційно відомо вже про страту чотирьох людей, які брали участь у демонстраціях.

Масові протести розпочалися в Ірані в середині вересня після смерті Махси Аміні, молодої жінки, яку біля однієї зі станцій метро в Тегерані затримали співробітники поліції моралі за неправильне носіння хіджабу. За кілька днів після затримання вона померла.

За час заворушень, згідно з офіційними даними іранської влади, загинули понад 200 людей.

 

 

Теги: #європа #засудження #іран #вироки

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