Добудова ХАЕС в руках українського парламенту – глава Міненерго Герман Галущенко

Бліцінтерв’ю з міністром енергетики Германом Галущенком

Текст: Ніна Яворська



- Як Ви оцінюєте потребу України в імпорті газу?

- Він нам потрібен, і насправді питання навіть не про цей сезон. Питання в тому, що нам треба наповнити сховища до наступного ОЗП. Тому, безумовно, імпорт газу нам потрібен. А щодо обcягів, то будемо дивитися, з чим ми вийдемо з цього сезону, враховуючи в тому числі й наслідки російських атак по газовій інфраструктурі. Побачимо, але, думаю, точно не менше 1 млрд куб м потрібно буде імпортувати до кінця року. Можливо, навіть більше.



- А як Ви прокоментуєте ціну газу, за якою "Нафтогаз" його імпортує зараз? Учора була інформація, що НАК купив 150 млн куб м на лютий по 28 тис. грн/тис.куб. м.

- Значить, така ціна сьогодні на ринку. І ці всі історії, що треба було раніше купувати, уже не актуальні. В 90-ті роки взагалі дешево було. То, може, тоді потрібно було купувати?



- Наскільки НАК забезпечений коштами для імпорту?

- Крім власних коштів, у них є відкриті кредитні лінії. Лінія ЄБРР на EUR200 млн, наприклад. І в них є навіть ще більше. Плюс можливі грантові кошти будуть. Також ми говоримо з партнерами про можливість дати нам грантом газ, як товар. Це теж буде вихід.



- Стосовно питання транзиту російського газу територією України від ЄС уже були якісь пропозиції?

- Ні, не було. Словаччина отримує азербайджанський газ, зараз це 400 млн куб м в місяць, але, думаю, що у разі потреби Азербайджан зможе збільшити ці обсяги.



- Атаки на газову інфраструктуру наскільки вплинули на видобуток?

- Я не можу називати цифри. Серйозно впливає. Але все це має тимчасовий вплив. Ми розуміємо, що з цим робити.



- Починається новий парламентський тиждень. Як ви будете будувати роботу з парламентом по проєкту ХАЕС-3,4?

- Я вже зробив все, що міг зробити. Ми поправили законопроект. Він пройшов енергокомітет (комітет ВРУ з питань енергетики та ЖКП 16 січня підтримав з/п про дозвіл на придбання реакторного обладання в Болгарії №11392 – ІФ-У). Мені здається, що його редакція знімає всі, скажімо так, хвилювання. А тепер питання, проголосує парламент чи не проголосує. А це питання, чи потрібна Україні генерація, чи ми будемо жити в дефіциті електроенергії. Ось і все.



- 11 березня закінчується дозвіл Болгарії на придбання корпусів двох реакторів для ХАЕС-3,4. Які перспективи його продовження?

- Болгарія навряд чи продовжить цей дозвіл. На жаль, там сьогодні інша коаліція в парламенті, і там є проросійська історія. І однією з вимог, я так розумію, було те, що вони не продовжують цей дозвіл. Тому сьогодні все в руках українського парламенту. Якщо він прийме закон, то будемо з двома плюс ГВт генерації. Не прийме – не будемо. Але ми маємо розуміти, що економіка країни має розвиватися. Війна ж все одно закінчиться колись, і тоді буде дефіцит електроенергії.



- Якісь попередні домовленості про надання кредиту "Енергоатому" на закупівлю цих блоків уже є? Ви казали на енергокомітеті, що для цього треба залучати саме кредитні кошти, але це ж непроста історія, а часу обмаль.

- Питання в тому, що робота в цьому напрямку велася ще минулого року. І є певні напрацювання. Але ви ж розумієте, що сьогодні ніхто серйозно розмовляти не буде, поки нема закону. Всі бачать все те, що відбувається навколо нього. І чесно вам скажу, що вже й банки так дивляться: ви спочатку ухваліть закон, а потім будемо предметно говорити. І вони праві, тому що, вибачте, ми більше року не можемо закон прийняти. І я вже не кажу про те, що ми переконали болгар продати нам обладнання, вони проголосували, а ми самі не можемо.

Я вважаю, що ми зі свого боку зробили все. І вважаю, що дуже багато маніпуляцій навколо цього закону. Але в мене єдиний інтерес – щоб у державі не було дефіциту електроенергії. Коли ці блоки запустяться, найімовірніше, навіть не я буду ту червону стрічку перерізати. Але питання не про мене, а про те, що це державі потрібно. Якщо відносно мене в Раді реєструють постанову про звільнення з поясненням "за фаворитизм атомної енергетики", так, там так написано, то я цим пишаюся. Я був би щасливий, аби мене звільнили за фаворитизм атомної енергетики. Тому що весь світ рухається в цьому напрямку. Якщо ми хочемо рухатися в іншому напрямку, ну давайте. Тільки тоді, може, без мене.



- Як Ви прогнозуєте долю цієї постанови? Ви ж моніторите ситуацію, напевне.

- Я не знаю, там 20 з копійками підписів. Хай виносять і голосують. Мені взагалі все одно. Стосовно цієї постанови, це чисто політика. Коли я в Раді виступав, то сказав: заберіть політику від енергетики. Займайтеся політикою, але, вибачте, якщо держава вважає, що треба така генерація, то, треба. Ну, в нас сьогодні всі експерти, запитайте на будь-які теми, всі розкажуть все, що завгодно. У мене вистачає совісті бути експертом тільки там, де я розумію.