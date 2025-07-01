Укладання угод на імпорт газу кінцевим споживачам неминуче активізується через його дефіцит – комерційний директор "Д.ТРЕЙДІНГ"

Реальних угод на імпорт газу кінцевим споживачам всередині України поки мало, але у зв’язку з дефіцитним балансом ресурсу їхня кількість неминуче збільшуватиметься, вважає комерційний директор "Д.ТРЕЙДІНГ" Дмитро Маляр.

"Щодо постачання імпортного газу кінцевим споживачам всередині України, то попит на імпорт тільки формується, реальних угод обмаль. Але процес їхньої інтенсифікації неминучий, бо баланс дефіцитний. Коли клієнти сформують відповідне бачення, то будуть і угоди. Зараз ціни на ринку максимально наближені до імпортного паритету", – сказав Маляр в інтерв’ю інтернет-порталу "Енергореформа".

Водночас він вказав, що компанії групи "D.TRADING" активно беруть участь у відповідних аукціонах із закупівлі газу на кордоні під баланс НАК "Нафтогаз", на яких конкуренцію їм складають провідні європейські компанії.