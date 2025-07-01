Інтерфакс-Україна
Економіка
12:05 01.07.2025

"Д.ТРЕЙДІНГ" у своєму портфелі має 600 МВт розподіленої генерації – комерційний директор

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"Д.ТРЕЙДІНГ" у своєму портфелі має 600 МВт розподіленої генерації – комерційний директор

У поточний портфель "Д.ТРЕЙДІНГ", трейдингової компанії "ДТЕК", входить 600 МВт розподіленої генерації, понад 40% з якої становлять ВЕС, повідомив його комерційний директор Дмитро Маляр.

"Поточний портфель "Д.ТРЕЙДІНГ" – 600 МВт розподіленої генерації: 41% – ВЕС, 30% – СЕС, 29% – газ/біомаса/біогаз. Загалом з нами підписали контракти понад 50 компаній", – сказав Маляр в інтерв’ю інтернет-порталу "Енергореформа".

За його словами, зараз трейдер веде переговори з понад 10 компаніями загальною потужністю приблизно 500 МВт.

"Є дуже багато проєктів на початковій стадії реалізації: когенераційні установки, біогазові проєкти, СЕС, ВЕС – потенціал на тисячі мегаватт", – зазначив комерційний директор "Д.ТРЕЙДІНГ".

Маляр зазначив, що з 14 травня компанія запустила "як факт, а не пілот" свою агреговану групу, яка має на меті надавати об’єктам розподіленої генерації весь комплекс послуг для роботи на ринку.

"Агрегатор розрахований на розподілену генерацію потужністю менше 20 МВт. Є дуже велика кількість проєктів на 1-3 МВт. Відповідно, агрегатор дає можливість нам як професійному трейдеру репрезентувати таких виробників на безлічі ринкових сегментів. Ми визначаємо їхню торгову стратегію, відповідаємо за управління ринковими позиціями для оптимізації фінансового результату цього бізнесу", – пояснив Маляр.

Він додав, що агрегатор – це компанія, яка представляє інтереси різних генеруючих суб'єктів розподіленої генерації, які не хочуть або не можуть самостійно працювати на ринку електроенергії, бо це додаткові витрати, які можуть не окупитися, пошук кваліфікованого персоналу на дефіцитному ринку, відповідальність за кінцевий комерційний результат

"Люди інвестують в енергетику, чують, що це привабливо. Але не до кінця розуміють, як працює цей ринок, які особливості кожного сегмента, як змінюється ціна електроенергії. Агрегатор надає їм повний комплекс послуг", – резюмував Маляр.

Теги: #дтрейдінг #дмитро_маляр

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