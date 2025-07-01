Малювати сценарії апокаліпсису для енергосистеми на літо безвідповідально – комерційний директор Д.ТРЕЙДІНГ

Літо з точки зору достатності електроенергії буде досить напруженим, але ситуація в енергосистемі достатньо керована, і приводів малювати апокаліптичні сценарії немає, вважає комерційний директор Д.ТРЕЙДІНГ Дмитро Маляр.

"Думаю, літо буде досить напруженим. Але з наявних показників, ситуація фізично доволі керована. Ми не бачимо приводів для тривог. Звісно, ми живемо у непростій безпековій ситуації, але малювати сценарії апокаліпсису безвідповідально", – сказав Маляр в інтерв’ю інтернет-порталу "Енергореформа".