Інтерфакс-Україна
Економіка
12:15 01.07.2025

Малювати сценарії апокаліпсису для енергосистеми на літо безвідповідально – комерційний директор Д.ТРЕЙДІНГ

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Малювати сценарії апокаліпсису для енергосистеми на літо безвідповідально – комерційний директор Д.ТРЕЙДІНГ

Літо з точки зору достатності електроенергії буде досить напруженим, але ситуація в енергосистемі достатньо керована, і приводів малювати апокаліптичні сценарії немає, вважає комерційний директор Д.ТРЕЙДІНГ Дмитро Маляр.

"Думаю, літо буде досить напруженим. Але з наявних показників, ситуація фізично доволі керована. Ми не бачимо приводів для тривог. Звісно, ми живемо у непростій безпековій ситуації, але малювати сценарії апокаліпсису безвідповідально", – сказав Маляр в інтерв’ю інтернет-порталу "Енергореформа".

Теги: #енергосистема #дмитро_маляр

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