19:59 09.11.2025

Відновлення енергетичної системи відбувається цілодобово - Зеленський

Тисячі людей задіяні у відновленнні енергосистеми і робота в більшості областей йде цілодобово, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в неділю.

"Цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики працюють, комунальні служби – всі задіяні. Триває відновлення, і хоч складна ситуація – все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень", сказав президент.

Він відзначив, що "росіяни збільшили удари, збільшили свою ударну силу – використовують в ударах більше балістики".

"І це означає для нас потребу в більшій ППО, більших резервах обладнання й більш чіткій та оперативній роботі в регіонах. Сьогодні я хотів би відзначити працівників ДСНС України – вони завжди оперативні. І саме так має бути побудована робота всіх рівнів влади, від уряду до областей і наших громад. Урядовці повинні особисто бути в регіонах. Максимальна оперативність та допомога людям", - заявив Зеленський у відеозверненні.

 

Теги: #енергосистема #відновлення #президент

