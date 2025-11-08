Інтерфакс-Україна
11:54 08.11.2025

Міненерго: Особливо складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях

Внаслідок ударів РФ по енергосистемі України особливо складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. (…) Є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні Міненерго у телеграм-каналі у суботу.

Повідомляється з посиланням на міністерку енергетики, "що особливо складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях". За її словами, триває огляд пошкоджених енергооб’єктів та оцінка масштабів руйнувань. Також зафіксовані влучання по об’єктах газової інфраструктури - пошкоджено виробниче обладнання, поранення отримав один працівник, якому надається медична допомога.

"Рятувальники, енергетики та газовики оперативно розпочали ліквідацію наслідків атаки. Відновлювальні роботи тривають безпервно, фахівці працюють над стабілізацією ситуації", - зазначила Гринчук.

Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії. У частині областей продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом до двох черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Теги: #енергосистема

