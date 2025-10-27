Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, який перебуває із візитом у Києві, оголосив про виділення нової фінансової допомоги для підтримки української енергетики.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на спільній пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою у понеділок.

Цахкна наголосив, що Росія здійснює жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру, тероризуючи цивільне населення, чому немає пояснення.

За його словами, Естонія вже виділила близько 700 000 євро на допомогу енергетичному сектору України.

"Цього разу це 150 000 євро підтримки енергетичної системи України та Фонду енергетичної підтримки", - сказав Цахкна.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Естонії за допомогу, яка сприяє стабілізації на початку опалювального сезону. Він висловив сподівання на продовження цієї підтримки.

Глава МЗС також високо оцінив підтримку, яку естонський уряд та агентство EstDev надають у відбудові України, насамперед у Житомирській області.